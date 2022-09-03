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美網／讓小威廉絲最終戰吞敗 湯姆伊諾維琪自覺像反派

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
湯姆伊諾維奇於今天打敗小威廉絲。 新華社
湯姆伊諾維奇於今天打敗小威廉絲。 新華社

澳洲女網好手湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）今天在美國公開賽擊敗小威廉絲，這很可能是小威廉絲生涯最後一場比賽。湯姆伊諾維琪坦言，她覺得自己「有點像反派角色」。

擁有23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲（SerenaWilliams）今天狀態極佳，艾許球場（Arthur AsheStadium）也座無虛席，但她最終仍以5比7、7比6（7/4）、1比6的結果敗給湯姆伊諾維琪。

湯姆伊諾維琪告訴記者：「這可能是我打贏之後感覺最矛盾的一次。我在比賽中途非常想贏，我跟任何人一樣想贏，因為我看著她，心裡並沒有想說：那是小威廉絲，這是她最後一次參賽。」

「但比賽結束時，感覺就不太對了。當她開始談到家人和其他事情的時候，我很感動，因為我很理解與家人建立緊密關係這件事。」

許多人認為小威廉絲是歷來最偉大的網球選手，她今天在球場上受訪，含淚感謝家人和球迷陪她走過27年職業生涯的「驚奇旅程」。

29歲的湯姆伊諾維琪說，小威廉絲和同為職業球員的姊姊大威廉絲（Venus Williams）的網球旅程，是她一生受用的啟發。

她說：「我在成長過程中沒有偶像，但大小威廉絲都那麼優秀，是我最欽佩的人。」

湯姆伊諾維琪還表示，為了打敗擁有6座美網金盃的小威廉絲，她直接偷師對方的策略，「小威廉絲曾說，她只專注於下一分。要和她打，就要用她的戰術」。

記者詢問，如果以後有人談到湯姆伊諾維琪在小威廉絲生涯最後一場比賽讓她吃了敗仗怎麼辦？湯姆伊諾維琪回答，能成為網球歷史的一部分，感覺「很酷」。

她笑著說：「沒人能把我的名字唸對。這就很討厭了。」

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