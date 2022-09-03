美網／從街頭球場打進大滿貫賽 小威秉持初心晉升球后

美國女網好手小威廉絲的網球，是在惡名昭彰的黑幫街頭球場練成的，在闖蕩網壇27年後，她搖身成為一代巨星，或許也是史上最偉大的選手，而本屆的美國公開賽可能是她的告別戰。

法新社報導，現年40歲的小威廉絲（SerenaWilliams）在白人主宰的網壇闖出一片天，成為非裔美籍代表性人物，至今坐擁23座大滿貫單打冠軍，她用與她擊球魔力一樣強勁的決心，屢次粉碎前人立下的里程碑。

小威與她的姐姐、7座大滿貫單打得主大威廉絲（Venus Williams）是近期新片「王者理查」（KingRichard）的執行製作人，這部電影描述她們在加州康普敦（Compton）龍蛇雜處的街道長大時，她們的父親理查（Richard Williams）如何教她們打網球的好萊塢般童話故事。

小威2013年在美國公開賽奪冠後說：「我還是那個拿著球拍、心懷美夢的女孩，我只是為了這個初心打球。」

小威最後實現自己的夢想，贏得7座澳洲公開賽冠軍、3座法國公開賽冠軍、7座溫布頓網球錦標賽冠軍與6座美網冠軍，距離追平澳洲傳奇寇特（MargaretCourt）創下的史上最多24座大滿貫單打冠軍紀錄僅差1冠。

小威1999年在美網贏得首座大滿貫單打冠軍，當時年僅17歲。2017年，她懷著女兒亞歷克西（AlexisOlympia Ohanian）時，在澳網贏得第23座也是最近一座大滿貫金盃。

小威2017年9月生下亞歷克西，因為肺栓塞臥床6個星期，但她努力讓自已恢復到正常狀態，她在5個月後宣告復出，與姊姊大威搭檔參加聯邦盃（FedCup）雙打比賽。

此外，她還兩度寫下有別於年度大滿貫但成就同樣驚人的瑟琳娜大滿貫（Serena Slam）特殊紀錄。年度大滿貫指的是在同一個年度囊括澳網、溫網，法網及美網4大賽事桂冠，史上曾有3人達標，分別是1953年的康諾里（Maureen Connolly）、1970年的寇特（Margaret Court）與1988年的葛拉芙（Steffi Graf）。

小威從未在同一年拿下4大滿貫賽冠軍，但有兩次跨年度連續抱走4座大滿貫賽金盃的紀錄，一次是2002年法網至2003年澳網，另一次是2014年美網至2015年溫網。

小威2015年原本有機會完成年度全滿貫，但在美網4強賽爆冷遭義大利好手文琪（Roberta Vinci）拍落，無緣創下此一里程碑。

小威說：「我從來都不想把心力放在數字上。我開始打網球的時候，沒想過要變成最偉大的選手，我只是因為有一支球拍、心中懷抱夢想。現在，大家都說我可能是最偉大的選手，但對我而言，我還沒到達那個境界。」

「我覺得，像艾芙特（Chris Evert）、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）與葛拉芙等人，才是女子網壇史上的終極偶像。」

小威也經歷過在低潮掙扎的時期。她的同母異父姊姊普萊斯（Yetunde Price）2003年在家鄉康普敦市遭黑幫槍擊身亡，享年31歲。普萊斯生前一直是小威的私人助理。

小威2010年在溫布頓封后沒幾天，在德國一家餐廳弄傷了腳，需要動兩次手術並打石膏固定20週，她稱這個傷導致她2011年肺部出現血栓，差點丟了性命。之後她錯過3場大滿貫賽事，休息了近1年。

小威2011年說：「醫生說我兩邊的肺部都有血栓。很多人因為沒有發現而死亡。我無法呼吸，老實說，我還以為是我身體不行了。如果再拖個幾天，情況可能不會這麼樂觀。我的生涯可能因此畫下句點。」

小威說，她能在網壇有所成就，都要歸功於她的父親，她的父母離婚後，她的父親仍持續支持她。

小威說：「沒有他、沒有他做我的後盾，我沒法拿到一座單打冠軍。他是很棒的教練，創造力十足。」

「他幫我跟我姐姐磨練球技，為我們打下很棒的基礎。這個基礎很穩固，並非脆弱不堪一擊，因此我們總能精益求精。」

大、小威練習時，理查不會阻擋其他小孩嘲笑他的女兒。他2015年告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「為了成功，你必須先打預防針，防患未然，我想先做好準備。」