美網／成小威生涯終結者 澳洲女將：我跟大家一樣愛她

29歲的澳洲女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），今天在美網女單32強賽以盤數2：1擊敗美國傳奇小威廉絲（Serena Williams），對於可能扮演小威廉絲職業球員生涯的「終結者」，湯姆伊諾維琪賽後也直言，自己感到相當抱歉，因為她與大家一樣都愛著小威廉絲。

世界排名46名的湯姆伊諾維琪，與世界多數中生代網球好手相同，可以說是看著小威廉絲長大，在她2009年轉入職業後，也正好是小威廉絲的生涯顛峰期，不過過去12年來兩人始終沒有交手機會，但卻在今年美網首度碰頭，也可能是最後一次碰頭。

在今天的比賽中，湯姆伊諾維琪也注定要讓小威廉絲留下深刻印象，兩人在場上拚鬥了3小時5分鐘，創下小威美網生涯最長一戰，最終湯姆伊諾維琪更是搶下勝利，有機會成為賞給小威廉絲生涯最後一敗的球員。

對於可能成為小威廉絲生涯的『終結者』，湯姆伊諾維琪說：「我感到相當抱歉，因為我跟你們一樣愛著小威，她為我和網球所做的一切都是令人難以置信的，當我還是個孩子的時候，我從沒有想過有機會在她的最後一場比賽中與她對戰，我在很多場的冠軍賽中不斷關注著她，這一刻對我來說是超現實的。」