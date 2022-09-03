美網／小威告別戰球迷爭睹最後風采 票價高漲

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）先前透露，將在今年美國公開賽結束後退休，使得目前進行中的賽事收視率飆升，票價也水漲船高，9月2日晚上（台灣9月3日早上）小威第3輪賽的上好座位門票轉讓價相當一般美國人一年的薪資。

「紐約郵報」（New York Post）報導，根據二級門票市場StubHub的行情，比賽場地紐約法拉盛國家網球中心101區的「視野無遮蔽」座位，要價4萬8500美元（近150萬台幣）。

StubHub發言人指出，在小威8月29日首輪勝出後，31日第2輪迎戰大會第2種子孔塔薇特（AnettKontaveit） 的門票轉讓價飆漲了大約75%。而且在「小威效應」加持下，第2輪整體票價比去年上漲50%。

在賽事期間，模特兒貝拉（Bella Hadid）、女星辛蒂亞（Zendaya）、男星傑瑞德雷托（Jared Leto）及前滑雪明星范恩（Lindsey Vonn）等名人也到場觀賽，幫小威加油。

「紐約時報」（The New York Times）則報導，現年30歲的女球迷艾倫（Danielle Allen）本週從芝加哥搭機前往紐約，首次親臨美網比賽現場。

儘管艾倫沒有取得門票，無法觀看小威比賽，但她希望能觀看小威練習。艾倫表示：「就算只是看一眼也很棒。她就像我們的喬丹（Michael Jordan）一樣。」

美聯社報導，年屆40歲的小威在2輪以7比6（7/4）、2比6、6比2擊敗26歲的孔塔薇特後，也令中年以上的球迷感到鼓舞。這些球迷覺得，只要如同小威一般地健身、練習和持之以恆，他們也能把球打得更好和更久。

現年63歲的球迷高德斯坦（Bess Brodsky Goldstein）每週打網球數次，她說，「小威的表現讓我對自己在這種年紀繼續打球感覺良好」。