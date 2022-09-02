美網／4女將闖進第3輪 創中國選手在大滿貫紀錄
中國網球女將鄭欽文、袁悅今天在美網皆獲勝，加上先前已晉級的王曦雨、張帥，中國共有4名女將挺進美網第3輪，是史上首次有4名中國女子球員能在同場大滿貫賽事打進32強。
正在崛起的新星鄭欽文今天在美國網球公開賽女子單打次輪，以7比6（7比4）、7比6（7比3），直落二力克俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova），第3輪將對上德國的尼邁爾（Jule Niemeier）。
從會外賽打起的袁悅，則以6比3、7比6（8比6）擊敗羅馬尼亞的貝古（Irina-Camelia Begu），和鄭欽文一樣晉級第3輪。
袁悅接下來將於9月3日的比賽，與美國女將皮古拉（Jessica Pegula）爭奪晉級16強的門票。
王曦雨8月31日大爆冷門，以3比6、7比5、7比5，將這次美網女單第3種子，希臘女將莎卡瑞（MariaSakkari）淘汰出局。
中國女網在過去10年崛起，獲得越來越巨大的成功，李娜成為首位在大滿貫賽事拿下單打冠軍的亞洲球員，她曾於2011年的法國公開賽、2014年的澳洲公開賽奪冠，但過去從未有這麼多的中國女將，能在同一場大滿貫賽事闖進第3輪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言