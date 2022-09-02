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美網／開賽就連丟4局 詹詠然女雙首役直落二落馬

中央社／ 台北2日電
詹詠然與澳洲女將史托瑟敗首輪直落二出局。 截圖自詹詠然粉絲團
詹詠然與澳洲女將史托瑟敗首輪直落二出局。 截圖自詹詠然粉絲團

台灣網球雙打姊妹花詹詠然和詹皓晴今天在美國網球公開賽分頭出擊，詹皓晴與日本搭檔青山修子首輪輕鬆過關，可惜詹詠然與澳洲女將史托瑟敗出局。

2022美國網球公開賽女雙賽事，詹詠然與詹皓晴這對姊妹花各自出擊結局大不同，詹皓晴與青山修子今天以6比4、6比3橫掃外卡的美國組合蒙哥馬莉（Robin Montgomery）與范德維奇（CoCoVandeweghe）。

詹詠然與史托瑟（Samantha Stosur）則以1比6、3比6不敵加藤未唯與艾迪拉（Aldila Sutjiadi）這組日本、印尼聯軍。

詹皓晴與青山修子這組「台日組合」，美網前在克利夫蘭女網賽聯手闖進4強，狀態似乎止跌回升，兩人先前在辛辛那提與加拿大連續2場頂級大賽，都是首輪出局。

這次美網「台日組合」名列女雙第15種子，今天面對持外卡地主組合，首盤在1比3落後下，一口氣連趕4局超前，並在第9局起先保再破，連拿2局以6比4逆轉拿下。

次盤前4局雙方以2比2打平，接下來「台日組合」連拿3局取得關鍵領先，最終也以6比3輕鬆拿下，順利在美網首輪開出紅盤。

至於詹詠然與Sutjiadi則是開賽就連丟4局，加上首盤4個發球局只保住1個，先以1比6讓出，次盤開賽又出狀況，早早陷入1比4落後，兩人也無力反撲，最終以3比6再次棄守，首輪就提前落馬。

美網

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