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美網／被父親、教練熊抱拍屁股惹議 捷克16歲女將急澄清
捷克16歲女網小將貝萊克(Sara Bejlek)在本屆美網首度打入會內賽，但卻在比賽中與父親、教練的慶祝動作，引起觀眾議論紛紛，更有球迷要求國際女子網球協會（WTA）介入調查，這位小將是否有難言之矣。
VERGONZOSO!!!— Drive Cruzado (@DriveCruzado) August 27, 2022
Tiene solo 16 años Sara Bejlek.
Realmente es lamentable esta situación... (📹 @TheBoiledEgg). pic.twitter.com/1w9BIYWnG1
貝萊克於本周完成他生涯大滿貫的首秀，但引起討論的並非他的球技，而是他在與教練團間親密的慶祝動作，引起球迷反感，對此他本人也在今日發出聲明，「我看到了這則影片，那是團隊間的自然反應，我們歡欣鼓舞，讓球迷們感到不舒服我很抱歉，但我已經跟我的團隊討論過了，將不會有這個動作出現。」
接著貝萊克說到這在捷克非常正常，這是我們國家的風俗名情，「他是我爸爸永遠都是，而教練8歲就認識了，他幫我錄像並在訓練後幫助我伸展，可能因為我們在美國，所以人們比較震驚。」並在最後再次強調，不會再出現類似的慶祝動作。
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