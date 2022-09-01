美網／重回巔峰淘汰第二種子 小威廉絲飆190公里發球

女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）在近期宣布，將在本屆美網後退休，而他本日在正式展開告別之旅，面對第二種子愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit）時以7：6（7：4）、2：6、6：2爆冷擊敗對手，順利晉級32強，而將自己美網前兩輪戰績推進至42勝0敗，賽後訪問更逗樂全場。

小威廉絲本日擊敗康塔薇特後，將持續進行他的告別之旅，而他在訪問時表示，「我就是小威，在我輸掉第二盤後，我重整旗鼓對自己說，我得全力以赴了，這樣才有辦法奪下勝利。」接著說道，「我是位挑戰者，我油箱還剩一點油，打網球是我擅長的事，我喜歡挑戰並熱愛挑戰。」

Serena, surprised at her level? 😏 pic.twitter.com/QP41An73FE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

據美網官方統計，小威廉絲此役最高發球時速高達119英里（約190.4公里），幾乎重回巔峰時期的水準，威廉絲也不負眾望奪下勝利，並將在下一輪面對世界排46名的湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），這也是兩人首次對決。

身為對手的湯姆伊諾維琪也向媒體表示，自己永遠不會忘記這場比賽：「我從小就是小威廉絲的粉絲，無論結果如何我將全力以赴，盡最大努力贏下比賽的勝利。」