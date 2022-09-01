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美網／藍道回歸教練團 墨瑞強勢進軍男單32強

聯合新聞網／ 綜合報導
前英國球王穆雷（Andy Murray） 美聯社
前英國球王穆雷（Andy Murray） 美聯社

英國球王墨瑞（Andy Murray）於美網一展神威，與地主黑馬納瓦（Emilio Nava）激戰3小時，最終以5：7、6：3、6：1、6：0奪下勝利，挺進32強。

35歲的墨瑞本場比賽首盤就打了接近1個半小時，雖然首盤未能搶下領先，但他隨即回穩以飛刀掃落葉直落三的方式淘汰對手，並在賽後訪問表示，「第一盤對手主導很多攻勢，我改變策略開始控制戰局。」接著透露認為自己的身體狀態是近年最佳，「目前為止，我動作是近年最好的，尤其在跑步移位的感覺很棒，讓我更能做好防守。」

此役墨瑞的教練、傳奇球星藍道（Ivan Lendl）也現身於觀眾席，支持子弟兵，墨瑞對此表示雖他們兩人曾於2017年分道揚鑣，但在今年藍道回歸他的教練團後，開始改變了打法，「由於過往我們一起創下許多輝煌的經驗，因此大家都相信我們兩個的關係，我也知道我現在的打法是他希望我做的，我相信改變會幫我重回巔峰帶來勝利。」

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