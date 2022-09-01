快訊

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

美網／吳易昺晉男單第3輪中國第1人 下一戰將強碰球王

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
中國男網好手吳易昺成為史上首位闖入美國公開賽第3輪的中國男單選手。 新華社
中國男網好手吳易昺成為史上首位闖入美國公開賽第3輪的中國男單選手。 新華社

中國男網好手吳易昺今天鏖戰5盤後擊敗對手，成為史上首位闖入美國公開賽第3輪的中國男單選手。

法新社報導，22歲的吳易昺拍下同為會外賽打進來的葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges），接下來將面對去年美網男單冠軍、同時也是現任球王的梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

吳易昺2017年拿過美網青少年組冠軍，今天他一度以盤數1比2落後，但後來連拿兩盤，鏖戰3小時47分鐘後，最終以6比7（3/7）、7比6（7/4）、4比6、6比4、6比4贏球。

吳易昺說，今天和波黑斯的這場激戰，是他生涯僅僅第2次5盤大戰。

「打到5盤還可以維持水準，對我來說真的很棒。我以前只打過1次5盤，這是我人生第2次，我很為自己高興。」

吳易昺得知，他在紐約打出好成績，使他成為家鄉社群媒體熱搜，他對此顯得非常高興。

被問到這對他有何意義時，吳易昺開玩笑地說：「我猜我長得很帥吧。」

「這是個很難回答的問題，但我想，有一就有二，有二就會有三，我很高興是締造歷史的第1人。」

「更重要的是，這為所有中國球迷和孩子們帶來希望，我們國家才會有更多優秀選手。」

吳易昺29日在大會第一輪勝出，成為1959年以來第一位在大滿貫賽傳出捷報的中國男單選手。

美網

延伸閱讀

美網／比賽中聞到大麻味 澳洲壞小子痛批美網環境差

美網／還沒要說再見！小威廉絲3盤擊退第2種子

美網／女單第3種子爆冷出局 王曦雨生涯首勝世界前10名

美網／讓大坂直美一輪遊 柯林斯擺脫傷痛重拾信心

相關新聞

美網／被父親、教練熊抱拍屁股惹議 捷克16歲女將急澄清

捷克16歲女網小將貝萊克(Sara Bejlek)在本屆美網首度打入會內賽，但卻在比賽中與父親、教練的慶祝動作，引起觀眾議論紛紛，更有球迷要求國際女子網球協會（WTA）介入調查，這位小將是否有難言之矣

美網／重回巔峰淘汰第二種子 小威廉絲飆190公里發球

女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）在近期宣布，將在本屆美網後退休，而他本日在正式展開告別之旅，面對第二種子愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit）時以7：6（7：4）、2

美網／藍道回歸教練團 墨瑞強勢進軍男單32強

前英國球王墨瑞（Andy Murray）於美網一展神威，與地主黑馬納瓦（Emilio Nava）激戰3小時，最終以5：7、6：3、6：1、6：0奪下勝利，挺進32強。 A solid day for

美網／吳易昺晉男單第3輪中國第1人 下一戰將強碰球王

中國男網好手吳易昺今天鏖戰5盤後擊敗對手，成為史上首位闖入美國公開賽第3輪的中國男單選手

美網／比賽中聞到大麻味 澳洲壞小子痛批美網環境差

「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在美網男單第2輪賽事遭遇世界排名第50名的法國好手邦齊（Benja...

美網／還沒要說再見！小威廉絲3盤擊退第2種子

宣布美網後退役的美國指標球星小威廉絲（Serena Williams），還不急著和球迷說再見，今天第二輪她碰大會第2種子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。