快訊

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

柬埔寨人口販賣案延燒中：這座大城市為何變成「罪惡之城」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／去年驚奇奪冠 「英國甜心」瑞度卡努今年一輪遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「英國甜心」瑞度卡努未能複製去年美網奪冠驚奇，第一戰就出局。 路透社
「英國甜心」瑞度卡努未能複製去年美網奪冠驚奇，第一戰就出局。 路透社

「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）去年美網從會外賽一路打進決賽，寫下10戰一盤未失的驚奇奪冠旅程，知名度、人氣都暴漲，但今年以衛冕者姿態到紐約卻第一戰就落馬，以3：6、3：6敗給法國對手柯妮特（Alizé Cornet）。

去年才18歲的瑞度卡努寫下美網第一位會外賽奪冠新猷，今天落敗也寫下另類紀錄，成為2004年俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）和2016年德國柯波兒（Angelique Kerber）後，美網史上第3位首輪就出局的女單衛冕軍。

「英國甜心」瑞度卡努美網首戰就出局。 路透社
「英國甜心」瑞度卡努美網首戰就出局。 路透社

瑞度卡努今年前3場大滿貫都是第二輪止步，美網她列11種子，卻寫下今年最差成績，讓奪勝的柯妮特雙手抱頭，露出不可置信表情。

32歲的法國女將笑說：「我很滿意今天的表現！」她透露今天親友和男友都在場，很開心讓摯愛們見證這場賽事。

柯妮特興奮擊敗瑞杜卡努。 路透社
柯妮特興奮擊敗瑞杜卡努。 路透社

世界排名40的柯妮特今天網前小球手感極佳，16次放網就拿下14分，加上瑞度卡努全場出現30次非受迫性失誤，讓今年首輪落馬種子再添一人。

不只讓瑞度卡努衛冕夢碎，柯妮特今年溫布頓第三輪以直落2拍下當時聲勢如日中天的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），讓斯威雅蒂連勝紀錄停在37場。

美網

延伸閱讀

美網／挑戰史上最年輕球王 阿爾卡拉斯成功跨出第一步

美網／大威廉絲首輪止步 後天攜手妹妹小威征戰雙打

美網／球后斯威雅蒂旗開得勝 輕鬆晉級二輪

美網／最後一舞？ 小威語帶保留

相關新聞

美網／去年驚奇奪冠 「英國甜心」瑞度卡努今年一輪遊

「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）去年美網從會外賽一路打進決賽，寫下10戰一盤未失的驚奇奪冠旅程，知名度...

美網／錯失盤末點 曾俊欣首輪遺憾出局

今年4場大滿貫都在會內賽亮相，我國「夜市球王」曾俊欣尋求大滿貫會內首勝的腳步又要再等等，今天他面對世界排名84的澳洲長人...

美網／睽違2年重返賽事 納達爾首輪逆轉日裔澳洲小將

有望在今年美網後重返世界球王寶座的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今天在美網男單首輪遭遇世界排名第198名的...

美網／挑戰史上最年輕球王 阿爾卡拉斯成功跨出第一步

有機會在今年美網後挑戰史上最年輕世界球王紀錄的19歲西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天在美網首輪...

美網／大威廉絲首輪止步 後天攜手妹妹小威征戰雙打

不若即將退役的妹妹小威廉絲（Serena Williams）在首輪晉級的風采，42歲的美國網球名將大威廉絲（Venus ...

美網／球后斯威雅蒂旗開得勝 輕鬆晉級二輪

世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在美國網球公開賽以6比3、6以0直落二輕取義大利女將鮑里妮（Jasmine...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。