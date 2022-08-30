美網／一罐啤酒超過400台幣 英媒指飲料售價超坑人球迷怒

聯合新聞網／ 綜合報導
美網飲料店價格貴的嚇人。 擷圖自球迷
美網飲料店價格貴的嚇人。 擷圖自球迷

美網昨日如火如荼展開，首日就出現不少爆冷讓觀眾看得相當過癮，不過英媒報導指出，有許多球迷受不了球場飲品部的售價，一罐不到500毫升的啤酒竟要14美元(約台幣420元)。

美網首日就出現不少「意外」，包括前世界球王哈蕾普(Simona Halep)竟以2比1敗給烏克蘭20歲菜鳥小將絲妮格爾(Daria Snigur)，世界排名第5名的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）面對哥倫比亞加蘭（Daniel Galan）也爆冷出局。

賽事雖相當精彩，但球迷卻感到相當不滿，原因就是球場販售啤酒的價格實在太高，一瓶不到500毫升的啤酒要超過400台幣，就連低酒精度啤酒都要250台幣，若想喝雞尾酒則要花上大約600台幣。

有不少球迷接受當地媒體訪問時藉機向主辦方喊話，「比賽好看但啤酒的價錢……」、「太坑了吧」、「難喝的要命還敢賣這麼貴」、「只是想找東西解渴有這麼難嗎？」

美網

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