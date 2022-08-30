美網／一罐啤酒超過400台幣 英媒指飲料售價超坑人球迷怒
美網昨日如火如荼展開，首日就出現不少爆冷讓觀眾看得相當過癮，不過英媒報導指出，有許多球迷受不了球場飲品部的售價，一罐不到500毫升的啤酒竟要14美元(約台幣420元)。
美網首日就出現不少「意外」，包括前世界球王哈蕾普(Simona Halep)竟以2比1敗給烏克蘭20歲菜鳥小將絲妮格爾(Daria Snigur)，世界排名第5名的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）面對哥倫比亞加蘭（Daniel Galan）也爆冷出局。
賽事雖相當精彩，但球迷卻感到相當不滿，原因就是球場販售啤酒的價格實在太高，一瓶不到500毫升的啤酒要超過400台幣，就連低酒精度啤酒都要250台幣，若想喝雞尾酒則要花上大約600台幣。
有不少球迷接受當地媒體訪問時藉機向主辦方喊話，「比賽好看但啤酒的價錢……」、「太坑了吧」、「難喝的要命還敢賣這麼貴」、「只是想找東西解渴有這麼難嗎？」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言