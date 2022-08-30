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美網／吳易昺首輪直落三晉級 創中國史上首位大滿貫男單首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
吳易昺在美網男單首輪勝，創中國歷史。 新華社
吳易昺在美網男單首輪勝，創中國歷史。 新華社

中國選手吳易昺在美網首輪直落三擊敗喬治亞好手巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili），成為1968年公開賽年代開始以來，首位闖進四大公開賽第二輪的選手，中國球迷都為之瘋狂。

中國網球選手一直是陰盛陽衰，「金花軍團」李娜曾於2011年法網及2014年澳網女單封后，創最高成就，但男子選手一直成績表現不佳。前一位在四大賽獲勝的中國選手，是梅福基在1959年溫網打下第一輪勝利，但那時仍非公開賽年代。至於台灣則是盧彥勳於2004年溫網第一輪獲勝，成為台灣史上首位大滿貫賽男單首勝的台灣選手，他曾於2010年溫網進軍8強；至於華人則以美國籍張德培成就最高，曾獲1989年法網冠軍。今年台灣則看曾俊欣是否能在大滿貫賽男單拿下首勝。

現年22歲的吳易昺，在青少年時期曾贏得2017年美網公開賽男青組單打冠軍，另握有2個ATP挑戰賽男單冠軍，是中國極力培養的新星，但過去三年卻因背部、肩膀、手肘等傷勢讓他處於停賽狀態，直到今年才回歸，並首次以成人身份參加美網。

第174種子的吳易昺在首輪遇上第31種子的巴許拉舍維利，最終吳易昺以6-3、6-4、6-0直落三晉級，他成為中國史上第一位於公開賽年代後拿下大滿貫賽事勝利的選手。

這次參加美網的另一名中國選手張之臻，雖拚到第5盤仍不敵荷蘭選手范賴特霍芬（Tim van Rijthoven），因此吳易昺一就是唯一一位進到次輪的中國選手。

賽後吳易昺表示，「我不喜歡談論傷病的細節，因為所有球員都有傷病，克服傷病的精神力量本來就是比賽中不可或缺的一部分。」

至於我國選手、世界排名85的曾俊欣，預計將於台灣時間週三清晨5點左右，在首輪對上排名82的澳洲長人巴比倫（Alexei Popyrin），巴比倫曾在2017年拿下法網青年男單冠軍，隔年則是由曾俊欣搶下此頭銜。

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