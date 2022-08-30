聽新聞
test
0:00 / 0:00
美網／小威廉絲難捨網球 是否退休話說得很模糊
在今天打進大滿貫美國網球公開賽女單次輪後，美國名將小威廉絲說對她預期的退休計畫「保持模糊」。
法新社報導，下個月即將過41歲生日的小威廉絲（Serena Williams），今天在美網女單首輪以兩盤6比3擊敗蒙特內哥羅的克雯妮奇（Danka Kovinic）。她賽後說：「我一直都講得蠻模糊的對吧？接下來我還是會保持模糊，因為沒有人知道。」
生涯拿過23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲這個月稍早表示，她正「逐漸遠離」網球，且歷經27年職業網球生涯後，邁入退休生活已進入「倒數」階段 。
在今天獲勝之前，世界排名曾高居第1的小威廉絲今年只贏了1場比賽，世界排名也滑落到605名。
這讓她透露自己即將退休，並暗示本屆美網將是她的告別戰。
今天賽後，小威廉絲在場邊受訪時，被問到她之前在「時尚雜誌」（Vogue）透露有關即將退休的消息，她說：「這是個艱難的決定。」
她說：「我覺得，當你對某事充滿熱情，要轉身離開總是十分困難。」
「我一直試著決定該怎麼做，因為我真的熱愛網球。」
她補充道：「我認為現在是時候了，我有家庭，我生命中有其他篇章，我把那稱為是進化。」
「就像小威廉絲2.0版，我還是會瘋狂，我還是會緊張，我還是會在你們左右。但我希望一覺醒來，不必跑上球場。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言