美網／梅德維夫尋求衛冕 直落三克敵晉第2輪

去年美國公開賽男單冠軍、俄羅斯網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev），今天以直落3盤擊敗美國選手柯茲洛夫（Stefan Kozlov），輕鬆晉級美網男單第2輪賽事。

男單世界排名第一的梅德維夫以6比2、6比4、6比0直落3盤打敗柯茲洛夫，全場僅耗時2小時又1分鐘，順利晉級美國網球公開賽第2輪賽事。

梅德維夫今天祭出10記愛司球（ace），雙發失誤僅有3次，少於柯茲洛夫的7次。

梅德維夫賽後透露，他與柯茲洛夫在青少年級別比賽時，自己經常陷入苦戰。

26歲的梅德維夫表示：「當時他幾乎不可能被擊敗，我很高興今天報了仇。」

梅德維夫將於美網男單第2輪賽事對上法國好手林德克內奇（Arthur Rinderknech）。