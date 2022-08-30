快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

美網／梅德維夫尋求衛冕 直落三克敵晉第2輪

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
男單世界排名第一的梅德維夫。 路透社
男單世界排名第一的梅德維夫。 路透社

去年美國公開賽男單冠軍、俄羅斯網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev），今天以直落3盤擊敗美國選手柯茲洛夫（Stefan Kozlov），輕鬆晉級美網男單第2輪賽事。

男單世界排名第一的梅德維夫以6比2、6比4、6比0直落3盤打敗柯茲洛夫，全場僅耗時2小時又1分鐘，順利晉級美國網球公開賽第2輪賽事。

梅德維夫今天祭出10記愛司球（ace），雙發失誤僅有3次，少於柯茲洛夫的7次。

梅德維夫賽後透露，他與柯茲洛夫在青少年級別比賽時，自己經常陷入苦戰。

26歲的梅德維夫表示：「當時他幾乎不可能被擊敗，我很高興今天報了仇。」

梅德維夫將於美網男單第2輪賽事對上法國好手林德克內奇（Arthur Rinderknech）。

美網 梅德維夫

延伸閱讀

美網／台灣3選手參戰 「夜市球王」曾俊欣周三凌晨打頭陣

美網／手握23大滿貫、賽事收入9400萬 小威廉絲重新定義女網

美網／威廉絲姊妹碰捷克組合 詹皓晴列15種子

U15世界盃／黃天賜好投 中華隊2連勝晉級複賽

相關新聞

美網／小威廉絲難捨網球 是否退休話說得很模糊

在今天打進大滿貫美國網球公開賽女單次輪後，美國名將小威廉絲說對她預期的退休計畫「保持模糊」

美網／一罐啤酒超過400台幣 英媒指飲料售價超坑人球迷怒

美網昨日如火如荼展開，首日就出現不少爆冷讓觀眾看得相當過癮，不過英媒報導指出，有許多球迷受不了球場飲品部的售價，一罐不到500毫升的啤酒竟要14美元(約台幣420元)。 美網首日就出現不少「意外

美網／吳易昺首輪直落三晉級 創中國史上首位大滿貫男單首勝

中國選手吳易昺在美網首輪直落三擊敗喬治亞好手巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili），成為1968年公開賽年代開始以來，首位闖進四大公開賽第二輪的選手，中國球迷都為之瘋狂。 中國

美網／西西帕斯開賽連掉11局爆冷淘汰 前冠軍瓦文卡傷退

美國網球公開賽今天展開會內賽首輪賽事，不僅女單賽事冷門不斷，男單賽場也有高順位種子中箭落馬，世界排名第5名的希臘名將西西...

美網／休傑克曼、泰森觀戰「最後一舞」 小威廉絲輕鬆過頭關

網球年度4大滿貫賽最後一站美國網球公開賽今天點燃會內賽戰火，其中在女單賽場上就不斷傳來爆冷賽果，其中第7種子的羅馬尼亞前...

美網／烏克蘭女將大爆冷！大滿貫初體驗拍下第7種子哈蕾普

美網第一天就大爆冷門，從資格賽闖關的烏克蘭小將斯尼古爾（Daria Snigur），生涯第一次打進大滿貫會內賽，就以6：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。