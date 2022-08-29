美網／台灣3選手參戰 「夜市球王」曾俊欣周三凌晨打頭陣

聯合新聞網／ 綜合報導
美網公佈單打籤表，我國網球一哥曾俊欣將在首輪遭遇世界排名第82名的巴比倫。 歐新社
美網公佈單打籤表，我國網球一哥曾俊欣將在首輪遭遇世界排名第82名的巴比倫。 歐新社

美國網球公開賽今晚正式點燃戰火，今年賽事台灣將會有3名選手參戰，分別是「夜市球王」曾俊欣男單首輪上陣、詹家姊妹則分別和各自的搭檔應戰。

現年21歲、世界排行85的曾俊欣，預計將於台灣時間週三清晨5點左右，在首輪對上排名82的澳洲長人巴比倫（Alexei Popyrin），巴比倫曾在2017年拿下法網青年男單冠軍，隔年則是由曾俊欣搶下此頭銜。

女子雙打世界第51的詹皓晴這次將搭檔日本好手青山修子名列女子雙打第15種子，首戰遇上地主外卡蒙哥馬莉（Robin Montgomery）／范德維格（CoCo Vandeweghe）。2名前球后世界第148的詹詠然和澳洲史托瑟（Samantha Stosur）首輪對手則是日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi）。

美網

相關新聞

美網／台灣3選手參戰 「夜市球王」曾俊欣周三凌晨打頭陣

美國網球公開賽今晚正式點燃戰火，今年賽事台灣將會有3名選手參戰，分別是「夜市球王」曾俊欣男單首輪上陣、詹家姊妹則分別和各自的搭檔應戰。 現年21歲、世界排行85的曾俊欣，預計將於台灣時間週三清晨

美網／小威廉絲將退役 品牌價值不變還可能更吸金

業界專家表示，即便美國名將小威廉絲（Serena Williams）結束輝煌的網球生涯，她的品牌價值將幾乎不受影響，而且...

美網／手握23大滿貫、賽事收入9400萬 小威廉絲重新定義女網

擁有23次大滿貫(Grand Slam)冠軍紀錄的美國女網名將小威廉絲(Serena Williams)，重新定義了一名...

美網／威廉絲姊妹碰捷克組合 詹皓晴列15種子

年度壓軸大滿貫美網台灣時間今天深夜點燃戰火，女雙籤表開打前出爐，領外卡出賽的地主傳奇女將大威廉絲（Venus Willi...

美網／大小威合體 小威美網夢幻引退

年度壓軸大滿貫美網今天點燃戰火，日前宣布美網後退役的地主傳奇女將小威廉絲首日晚場賽程就將出賽，昨天大會還公布，頒發女雙外...

美網／約克維奇放棄美網 納達爾力拚第23座大滿貫金盃

美國網球公開賽（US Open）明天開打，西班牙名將納達爾目標拿下生涯第5座美網冠軍及第23座大滿貫金杯。由於塞爾維亞好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。