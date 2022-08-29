美網／台灣3選手參戰 「夜市球王」曾俊欣周三凌晨打頭陣

美國網球公開賽今晚正式點燃戰火，今年賽事台灣將會有3名選手參戰，分別是「夜市球王」曾俊欣男單首輪上陣、詹家姊妹則分別和各自的搭檔應戰。

現年21歲、世界排行85的曾俊欣，預計將於台灣時間週三清晨5點左右，在首輪對上排名82的澳洲長人巴比倫（Alexei Popyrin），巴比倫曾在2017年拿下法網青年男單冠軍，隔年則是由曾俊欣搶下此頭銜。

女子雙打世界第51的詹皓晴這次將搭檔日本好手青山修子名列女子雙打第15種子，首戰遇上地主外卡蒙哥馬莉（Robin Montgomery）／范德維格（CoCo Vandeweghe）。2名前球后世界第148的詹詠然和澳洲史托瑟（Samantha Stosur）首輪對手則是日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi）。