美網／小威廉絲將退役 品牌價值不變還可能更吸金

業界專家表示,即便美國名將小威廉絲(Serena Williams)結束輝煌的網球生涯,她的品牌價值將幾乎不受影響,而且退役後的代言收入甚至可能大幅增加。

路透社報導,小威本月初曾透露將在美國公開賽(US Open)後退休。明天開打的美網很可能是小威主宰網壇20多年後的最後一場賽事。

運動服飾巨頭耐吉(Nike)表示,40歲的小威退役後,將繼續與她合作,其他知名贊助商很可能也會一併跟進。

在舊金山Pinnacle Advertising任職的運動行銷分析師多夫曼(Bob Dorfman)說:「雖然小威將從球場淡出…但我不認為她的品牌價值會有所降低。」

喬治華盛頓大學(George Washington University)運動管理學研究所所長奈洛蒂(Lisa Delpy Neirotti)指出:「除非小威決定淡出螢光幕前,不然她的品牌價值不會受損。」

奈洛蒂還說:「如果她為某些議題發聲,繼續跟時事搭上線,持續在粉絲面前亮相,她的價值就會水漲船高。」她認為小威「場上場下都是影響力十足的球員」,未來可能「會參與某些社會議題」。

報導指出,多位傑出的男球員退役後成功建立個人品牌,小威的輝煌成就也讓她比起其他女球員,有更大優勢吸引知名贊助商合作。

體育經紀公司八方環球(Octagon)創辦人暨總裁皮奇奧托(Phil de Picciotto)說:「現役女球員的成就無人能跟小威匹敵,未來很長一段時間,女網的後起之秀將會拿來與小威比較。」

美國職籃NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)證明退役球星也能賺得比在場上馳騁的日子還多。因傷休養的瑞士網球名將費德瑞(Roger Federer)儘管近14個月沒參賽,仍位居全球最高收入網球運動員榜首。

然而,退役後還能持續吸引贊助商合作的女性運動員寥寥無幾,但是小威很可能成為例外。過去一年她進帳3510萬美元,高於前世界球王納達爾(RafaNadal)的3140萬美元和喬科維奇(Novak Djokovic)的2710萬美元。

小威6月在財經雜誌「富比世」(Forbes)美國百大白手起家女富豪名單榜上有名,以2.6億美元淨資產登榜。她與過去的對手俄羅斯前網球女將莎拉波娃(Maria Sharapova)是唯二上榜的運動員。

麻州聖十字學院(College of the Holy Cross)體育經濟學者馬西森(Victor Matheson)說:「運動員的聲望可以保持到他們退休之後,像小威這樣享有GOAT(Greatest of All Time,史上最偉大球員)封號的球員更是如此。」

跨國行銷顧問公司Elixirr Consulting合夥人雷布欽(Iliya Rybchin)表示,鑒於小威透露退役後將專注在家庭生活,她之後的代言內容或許也會有所改變。

雷布欽說:「賽琳娜(小威名)是少數能把運動提升至另一個層次的球員。她的價值在各大品牌眼中不僅僅是『網球員賽琳娜』。」

雷布欽還說:「Wilson和Nike等品牌最初接觸她,都是為了找到表現出色的卓越網球員。如今,他們認為有價值的特點不一樣,因為他們關注的是她的受眾,以及可能受她啟發的年輕球員。」

雷布欽認為,對多數品牌而言,小威的招牌依舊閃亮,「不管她有沒有在場上」。

小威職業生涯的獎金累計達9640萬美元,與她的代言收入(估計約為3.4億美元)一比相形見絀。現在決定權掌握在小威手中,不必當菁英運動員,她也可以展望大好未來。