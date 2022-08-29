美網／小威廉絲將退役 品牌價值不變還可能更吸金

業界專家表示，即便美國名將小威廉絲（Serena Williams）結束輝煌的網球生涯，她的品牌價值將幾乎不受影響，而且退役後的代言收入甚至可能大幅增加。

路透社報導，小威本月初曾透露將在美國公開賽（US Open）後退休。明天開打的美網很可能是小威主宰網壇20多年後的最後一場賽事。

運動服飾巨頭耐吉（Nike）表示，40歲的小威退役後，將繼續與她合作，其他知名贊助商很可能也會一併跟進。

在舊金山Pinnacle Advertising任職的運動行銷分析師多夫曼（Bob Dorfman）說：「雖然小威將從球場淡出…但我不認為她的品牌價值會有所降低。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）運動管理學研究所所長奈洛蒂（Lisa Delpy Neirotti）指出：「除非小威決定淡出螢光幕前，不然她的品牌價值不會受損。」

奈洛蒂還說：「如果她為某些議題發聲，繼續跟時事搭上線，持續在粉絲面前亮相，她的價值就會水漲船高。」她認為小威「場上場下都是影響力十足的球員」，未來可能「會參與某些社會議題」。

報導指出，多位傑出的男球員退役後成功建立個人品牌，小威的輝煌成就也讓她比起其他女球員，有更大優勢吸引知名贊助商合作。

體育經紀公司八方環球（Octagon）創辦人暨總裁皮奇奧托（Phil de Picciotto）說：「現役女球員的成就無人能跟小威匹敵，未來很長一段時間，女網的後起之秀將會拿來與小威比較。」

美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）證明退役球星也能賺得比在場上馳騁的日子還多。因傷休養的瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）儘管近14個月沒參賽，仍位居全球最高收入網球運動員榜首。

然而，退役後還能持續吸引贊助商合作的女性運動員寥寥無幾，但是小威很可能成為例外。過去一年她進帳3510萬美元，高於前世界球王納達爾（RafaNadal）的3140萬美元和喬科維奇（Novak Djokovic）的2710萬美元。

小威6月在財經雜誌「富比世」（Forbes）美國百大白手起家女富豪名單榜上有名，以2.6億美元淨資產登榜。她與過去的對手俄羅斯前網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）是唯二上榜的運動員。

麻州聖十字學院（College of the Holy Cross）體育經濟學者馬西森（Victor Matheson）說：「運動員的聲望可以保持到他們退休之後，像小威這樣享有GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大球員）封號的球員更是如此。」

跨國行銷顧問公司Elixirr Consulting合夥人雷布欽（Iliya Rybchin）表示，鑒於小威透露退役後將專注在家庭生活，她之後的代言內容或許也會有所改變。

雷布欽說：「賽琳娜（小威名）是少數能把運動提升至另一個層次的球員。她的價值在各大品牌眼中不僅僅是『網球員賽琳娜』。」

雷布欽還說：「Wilson和Nike等品牌最初接觸她，都是為了找到表現出色的卓越網球員。如今，他們認為有價值的特點不一樣，因為他們關注的是她的受眾，以及可能受她啟發的年輕球員。」

雷布欽認為，對多數品牌而言，小威的招牌依舊閃亮，「不管她有沒有在場上」。

小威職業生涯的獎金累計達9640萬美元，與她的代言收入（估計約為3.4億美元）一比相形見絀。現在決定權掌握在小威手中，不必當菁英運動員，她也可以展望大好未來。