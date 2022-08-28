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美網／約克維奇放棄美網 納達爾力拚第23座大滿貫金盃

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
納達爾美網賽前練球。 歐新社
納達爾美網賽前練球。 歐新社

美國網球公開賽（US Open）明天開打，西班牙名將納達爾目標拿下生涯第5座美網冠軍及第23座大滿貫金杯。由於塞爾維亞好手約克維奇因拒打疫苗問題缺席比賽，令納達爾少了一大阻礙。

法新社報導，現年36歲的納達爾（Rafael Nadal）19年前首次出賽美網，並曾在2010、2013、2017和最近一次參賽的2019年奪得男單冠軍。如今他帶著容易受傷的身體來到一年最後一個大滿貫賽事，再次接受挑戰。

納達爾生涯曾4度缺席美網，目前他的體力能否撐過在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的美網2週激戰，也再度令人懷疑。

納達爾今年溫布頓網球賽（Wimbledon）與澳洲好手基爾洛斯（Nick Kyrgios）的準決賽，因腹傷被迫退賽。此後他只出賽過一次，但在辛辛那提（Cincinnati）網賽第2輪就遭到克羅埃西亞黑馬克羅奇（Borna Coric）淘汰。

納達爾26日坦言，他自辛辛那提網賽以來一直保護傷勢，但仍能在美網登場前進行密集練習。

「我在辛辛那提出賽時，也讓自己非常輕鬆。那場比賽我盡最大努力，但發球時並未盡全力。」

「我希望為了比賽做好準備，我只能這麼說。坦白說，我發球時要小心。但總而言之，我一直保持高強度練習。」

納達爾已經習慣克服挫折。他6月在法國網球公開賽（French Open）靠在腳部打止痛針才打完所有比賽，並拿下生涯第14座法網冠軍金杯。

納達爾這次角逐美網頭銜還有另個動力，那就是從衛冕冠軍梅德維夫（Daniil Medvedev）手中奪回世界球王寶座。他在2019年美網決賽，正是擊敗來自俄羅斯的梅迪維夫贏得冠軍。

正當納達爾在紐約為美網備賽，生涯長期對手約克維奇（Novak Djokovic）則留在歐洲，對於美國當局是否會在最後一刻改變COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策終於放棄希望。

約克維奇拒絕接種疫苗的立場廣為人知，也因此無法入境美國。他的疫苗立場爭議，同樣使自己今年1月從澳洲墨爾本遭到遣返，無法在澳洲網球公開賽（Australian Open）捍衛前屆冠軍頭銜。

35歲的約克維奇生涯擁有3座美網金杯，最近一次奪冠是在2018年，去年則在決賽敗給梅迪維夫，痛失1969年以來首位達成男單年度全滿貫紀錄機會。他7月奪下生涯第7座溫網冠軍，累計大滿貫賽獎杯來到21座，此後一直未出賽。

由於瑞士名將費德勒（Roger Federer）仍未重返賽場、喬科維奇無法出賽、納達爾的身體狀態又令人懷疑，本屆美網男單冠軍獎落誰家，很可能如近幾年一樣詭譎。

在世界排名第2的德國好手澤瑞夫（AlexanderZverev）因傷缺賽下，今年因俄羅斯侵略烏克蘭、而與其他俄國選手同遭溫布頓禁賽的梅迪維夫，以及目前世界排名第4、去年打進美網8強賽的19歲西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），都有奪冠希望。

美網

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