美網／縱橫網壇27載 小威廉絲拚迎接退休前最後大滿貫賽

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）馳騁職業網壇27年，成為史上最偉大的選手之一，如今她準備在開啟人生輝煌紀錄的大滿貫賽事─美國公開賽（US Open）告別網壇。

法新社報導，40歲體壇名人小威廉絲本月稍早透露自己退休的日子開始「倒數」，終結外界對她未來計畫的種種猜測，預料明天在紐約開打的美網，將是她最後一次在大滿貫賽事露面。

小威寫道：「在人生某個時刻，我們必須決定朝不同方向邁進。當妳如此深愛某件事，那個時刻總是很艱難。」

這段宣言為小威感性別離鋪路，明天的首輪比賽，她將在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）對戰世界排名第80的蒙特內哥羅選手科維妮奇（Danka Kovinic）。

小威擁有23座大滿貫賽事女單冠軍，第一座是在1999年美網決賽打敗瑞士網球女將辛吉絲（MartinaHingis）後獲得，當年小威才17歲。

那次勝利確立4年前小威轉為職業選手後一個顯而易見的態勢：小威與姊姊大威廉絲（Venus Williams）是女子網壇的崛起勢力。

小威1998年在溫布頓錦標賽和美網贏得混雙冠軍，1999年又拿下首座大滿貫單打冠軍，就此開啟開放年代（Open era）最具主導力的女子選手生涯。她的23座大滿貫冠軍僅次於澳洲傳奇寇特（Margaret Court）的24冠。

雖然要在下週追平24冠可能難以企及，小威已締造出多項無人能破的紀錄。首先，她擁有澳網7座、溫網7座、美網6座金盃，是不分男女唯一一個在3項不同大滿貫賽事贏得6冠以上的選手。

另外，她的23座單打冠軍加上女雙的14座和混雙的2座，全部加總共有39座大滿貫賽事金盃。

她的宰制力之久也難有人匹敵，2002年她首次登上世界第一，上次坐擁球后大位則是在2017年，中間間隔將近15年。她的首座（1999年美網）和最後一座（2017年澳網）大滿貫單打金盃相差17年139天，也是當前最長紀錄，而且2017年在墨爾本奪冠時，她肚子裡正懷著女兒奧林皮亞（Olympia）。

小威也有4面奧運金牌，其中3面為2000、2008、2012年與姊姊大威搭檔女雙奪得，剩餘一面則是2012年倫敦奧運單打金牌，完成她生涯「金滿貫」（Golden Slam，在職業生涯中獲得所有四大滿貫賽事冠軍和奧運金牌）的紀錄。

除了小威之外，只有德國前球后葛拉芙（SteffiGraf）、美國傳奇球星阿格西（Andre Agassi）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）有此成就。

小威將在紐約告別網壇，使得美網門票炙手可熱，粉絲趨之若鶩，前3晚已全數售罄，據悉門票轉手價格自8月初以來已暴漲34%。