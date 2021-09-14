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美網／粉碎約克維奇全滿貫美夢 梅德維夫：網球太殘酷

中央社 / 紐約14日綜合外電報導
梅德維夫(右二)舉起美網冠軍盃，粉碎約克維奇(左二)全滿貫美夢。 法新社
梅德維夫(右二)舉起美網冠軍盃，粉碎約克維奇(左二)全滿貫美夢。 法新社

世界排名第2的梅德維夫12日在美國網球公開賽男單決賽，以3盤6比4擒伏世界球王約克維奇，粉碎約克維奇年度全滿貫美夢。他表示賽後立即對他說抱歉，網球真的是很殘酷的運動。

25歲的梅德維夫（Daniil Medvedev）賽後受訪表示：「（比賽結束後）我立即在網前告訴他，我很抱歉，因為我知道他想要的是什麼。」

他說：「網球真的是一項很殘酷的運動。從第一輪開始，兩個人就只有一個人能贏，這很殘忍，所以賽後我說了對不起。」

他說：「他是偉大的冠軍，他在賽後恭喜了我，這對他來說是很痛苦的時刻，但老實說，我從未見過諾瓦克在輸球後表現無禮，這就是他是真正冠軍的原因。」

梅德維夫在第3盤拿到賽末點，但現場的約克維奇球迷卻不停喊叫干擾，讓他無法正常發球，最後發出3個雙誤。

梅德維夫賽後說：「那時候真的很難，我唯一能做的只有專心，集中於我自己。但我不認為人們是在針對我，他們是在為諾瓦克加油。」

34歲的塞爾維亞名將約克維奇不僅沒辦法拿下年度全滿貫，也無緣拿下生涯大滿貫賽男單第21冠，繼續和瑞士天王費德勒（Roger Federer）和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）並列20冠紀錄保持人。

梅德維夫知道他有可能阻止了喬帥締造歷史。他說：「如果我做到了，我大概會在歷史書上留下一點紀錄，因為我阻止了他。但我並不真的在乎（被冠上惡名）。」

梅德維夫成為第3位捧回大滿貫賽男單金盃的俄羅斯好手。

梅德維夫是2019年美網亞軍，今年澳網決賽敗給喬科維奇，這次第3度在大滿貫賽爭冠，再度遭遇喬科維奇，最後成功報一箭之仇。

美網

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