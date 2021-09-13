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美網／梅德維夫奪冠瞬間嘴開開綜藝摔 謝淑薇：好像鯉魚王

聯合新聞網 / 綜合報導
梅德維夫奪冠瞬間倒地，被網友戲稱是「綜藝摔」。 美聯社
梅德維夫奪冠瞬間倒地，被網友戲稱是「綜藝摔」。 美聯社

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）在美網男單決賽擊敗「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）奪下生涯首座大滿貫冠軍，贏球的剎那他開心地「綜藝摔」倒臥地上，還張大嘴巴、吐舌頭，逗趣的模樣讓謝淑薇忍不住搞笑發文：「怎麼那麼像鯉魚王！」

梅德維夫此番奪冠，除了象徵他個人第一座大滿貫，也讓球王的「年度全滿貫」壯舉夢碎。比賽結束的瞬間，只見他睜大眼睛、張嘴吐舌，難以置信地躺臥在地，女子雙打好手謝淑薇除了發文道賀梅德維夫，也開玩笑地說他的樣子很像寶可夢角色「鯉魚王」，自己差點就要出手「抓寶」：「梅德一倒地張開嘴巴的時候，我差點把手甩出去。」

貼文一出，網友也紛紛在底下留言：「色違的金鯉魚王」、「快丟神奇寶貝球～」、「這隻很稀有！！今年美網限定喔！」。

美網 Daniil Medvedev 謝淑薇

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