美網／自爆愛看台灣電視節目 英國楊丞琳：罪惡的快感

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聯合新聞網 / 綜合報導
瑞度卡努成為大滿貫史上第一位自會外賽打起，最終奪冠的選手。 路透
瑞度卡努成為大滿貫史上第一位自會外賽打起，最終奪冠的選手。 路透

被網友封為「英國楊丞琳」的瑞度卡努（Emma Raducanu）在美網上演大驚奇，從會外賽一路殺進決賽，最終一盤未失奪冠，不僅是大滿貫史上第一人，也是繼2004年莎拉波娃（Maria Sharapova）、1999年小威（Serena Williams）後最年輕的大滿貫冠軍，外界看好她可望接班兩人，成為女子網壇下一位超級球星。

這位年僅18歲的英國甜心在美網後的世界排名將從150暴升至23名，不但已在英國颳起旋風，她的多元文化背景也引發關注。瑞度卡努雖為英國公民，但父親為羅馬尼亞的移民，母親則來自中國瀋陽，英國媒體認為，特殊的血統加持，讓她的商業價值攀升，未來有機會賺取1.5億英鎊（約58.9億台幣）的收入。

英國甜心瑞度卡努寫下大滿貫歷史，開心地捧起美網冠軍獎盃。 美聯社
英國甜心瑞度卡努寫下大滿貫歷史，開心地捧起美網冠軍獎盃。 美聯社

瑞度卡努也在英國《每日電訊報》訪談中提到，中國母親的東方文化思想對她產生很大影響，有助於自己在球場上的心態調整：「中國人以自己為榮，但不會在別人面前炫耀自己的表現，而是專注於相信自己。」

也由於母親來自中國，瑞度卡努表示說中文是自己的隱藏技能，她也自信地說：「當我沉浸在一個語言裡幾個禮拜時間，就可以通曉。」她也在美網賽後錄製影片用中文向球迷打招呼。

去年草地網球協會（Lawn Tennis Association）曾幫瑞度卡努錄製快問快答，當時被問到：「什麼是妳罪惡的快感？」她回答：「可能是看台灣電視節目吧，哈哈哈哈，這是一個很另類的答案。」

此外，瑞度卡努曾說過自己的網球偶像是李娜和哈蕾普（Simona Halep），不過她在受訪時也提到，她的偶像還有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），閒暇時間喜歡看F1賽車。而她最想搭檔雙打的選手則是英國前球王墨瑞（Andy Murray）。

美網 瑞度卡努

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