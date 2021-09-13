美網／英國小將封后 女王也來道賀

中央社 / 倫敦12日綜合外電報導
美網公開賽女子單打決賽，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努奪得冠軍。(美聯社)
美網公開賽女子單打決賽，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努奪得冠軍。(美聯社)

本屆美國網球公開賽女單項目由現年18歲的英國瑞度卡努封后，這是過去44年來奪得大滿貫賽冠軍的首位英國女子選手，舉國歡騰，英國女王伊麗莎白二世也致函道賀。

法新社報導，瑞度卡努（Emma Raducanu）以6比4、6比3擊敗現年19歲的加拿大新秀費南德茲（LeylahFernandez）於本屆美網封后，這是繼韋德（VirginiaWade）1977年在溫布頓（Wimbledon）錦標賽奪后冠以來，時隔44年首位贏得大滿貫金盃的英國女將，也是史上首位從資格賽一路晉級奪得大滿貫賽事冠軍的選手。

女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）說：「恭喜妳奪冠，這麼年紀輕輕，真是了不起的成就，也是妳努力付出並全心投入的成果。」

伊麗莎白二世的賀函顯示，瑞度卡努令人難以置信的封后，在英國獲得廣泛的讚譽。

瑞度卡努接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，女王的道賀使她備感榮幸，「能收到女王陛下的賀函意義非凡」。

這位英國女將在加拿大出生，兩歲時移居英格蘭，在倫敦郊區的布倫來（Bromley）長大成人，她的母親是中國人，父親是羅馬尼亞人。

美網 瑞度卡努

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