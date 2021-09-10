美網／「英國楊丞琳」闖美網決賽 受華人媽媽、李娜影響

英國18歲女網小將拉杜卡努（Emma Raducanu）今天成為史上首位從會外賽殺進大滿貫賽決賽的選手，再下一城就能創造歷史抱回美網冠軍，而她成功的一大原因與她的華人血統有關。

法新社報導，拉杜卡努有此成就的一大因素，是受到華人母親以及偶像李娜的影響。李娜是中國首位拿下大滿貫賽單打金盃的球員。

拉杜卡努今天以6比1、6比4拍落大會第17種子希臘對手莎卡瑞（Maria Sakkari），搶下美國網球公開賽（US Open）女單決賽門票，將與19歲加拿大選手費南德茲（Leylah Fernandez）爭冠，這是22年來首見兩位不到20歲的小將爭奪大滿貫賽女單冠軍。

拉杜卡努說：「我真不敢相信。很震驚，太瘋狂了。在這種情況下走到這一步確實意義非凡。」

「打大滿貫賽是我的願望，但我不曉得會這麼快就實現。如今在我生涯這個階段就能打進大滿貫決賽，感覺妙不可言。」

拉杜卡努有機會成為韋德（Virginia Wade）1977年在溫布頓網賽（Wimbledon）封后以來，首位贏得大滿貫賽單打冠軍的英國女網選手；以及韋德1968年奪得美網冠軍以來，首位捧回美網金盃的英國女將。

不只英國球迷關注拉杜卡努的表現，她與世界各地都有連結。拉杜卡努在加拿大出生，父親是羅馬尼亞人，母親是華人，她2歲時全家搬到英國。她還因為外型神似台灣歌手楊丞琳，而被一些網友稱為「英國楊丞琳」。

拉杜卡努表示：「對我而言，媽媽是華人，她無疑從小就教我勤奮和守紀律。」

這樣的背景也有助拉杜卡努欣賞李娜職業生涯創造歷史的素質。

拉杜卡努說：「她的心理素質強度和保有的信念，確實令我印象深刻。」

拉杜卡努憶起自己2011年觀看李娜在法國網球公開賽（French Open）決賽擊敗義大利好手史姬亞佛（Francesca Schiavone）、奪下中國首座大滿貫賽冠軍獎盃的歷史時刻。

拉杜卡努表示：「她在那場比賽展現出高強度的心理素質和韌性，至今仍深植我心。」