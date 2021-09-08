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美網／莎芭蓮卡輕取法網冠軍 4強將碰加拿大黑馬

中央社 / 紐約7日綜合外電報導
白俄羅斯網球好手莎芭蓮卡打敗今年法國公開賽（French Open）女單冠軍卡雷茨科娃，晉級四強。 路透社
白俄羅斯網球好手莎芭蓮卡打敗今年法國公開賽（French Open）女單冠軍卡雷茨科娃，晉級四強。 路透社

白俄羅斯網球好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天直落二輕取今年法國公開賽（French Open）女單冠軍卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），闖進美國公開賽（US Open）女單4強。

莎芭蓮卡今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）首局出現3次雙發失誤，但仍能保住發球局，以6比1拿下首盤。第2盤首局她破了無精打采的卡雷茨科娃發球局，以6比4贏得此盤，共花1小時又26分鐘拿下勝利。

反觀捷克第8種子卡雷茨科娃今天表現不佳，首盤僅有5個致勝球，發球也一直發不好。第2盤她一開始就被破發，後來雖試著重振旗鼓，但反攻的火花太小，也為時已晚。

莎芭蓮卡賽後表示：「我真的很享受在這裡比賽，還有在這球場的每一分一秒。」

卡雷茨科娃則說，來紐約之前她行程滿檔，來到這之後，「油箱已經空了」。

莎芭蓮卡7月在溫布頓錦標賽（Wimbledon）首次打進大滿貫賽4強，今天晉級美網4強後，接下來將面對世界排名73、左手持拍的加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）。

費南德茲稍早擊敗烏克蘭第5種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）晉級，費南德茲先前過關斬將，接連淘汰大坂直美（Naomi Osaka）、柯貝（Angelique Kerber）兩位名將。

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