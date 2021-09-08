美網／加拿大小將費南德茲繼續夢幻之旅 勇闖美網4強
加拿大小將費南德茲今天繼續展現無畏氣勢，以6比3、3比6、7比6（7/5）力克第5種子烏克蘭女將絲薇托莉娜（ElinaSvitolina），闖入美國網球公開賽4強。
她接下來將迎戰大會第2種子、白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和第8種子、捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）之間的勝方。卡雷茨科娃剛拿下法國公開賽冠軍。
6日歡度19歲生日的費南德茲（LeylahFernandez），上役以4比6、7比6（7比5）、6比2擊敗這次美網女子單打第16種子、曾於2016年在美網奪冠的德國女將柯貝（Angelique Kerber）。
她3日擊敗這次美網尋求衛冕、名列女單第3種子的日本女將大坂直美時，帶給法拉盛草地公園（Flushing Meadows）球場的球迷無比震撼。
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