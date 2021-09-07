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美網／拚年度大滿貫 約克維奇：「費納」成就現在的我

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇若贏得這次美網冠軍頭銜，將成為史上第二位完成年度大滿貫的選手。 美聯社
約克維奇若贏得這次美網冠軍頭銜，將成為史上第二位完成年度大滿貫的選手。 美聯社

男單頭號種子世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今早在與美國20歲小將布魯克斯比（Jenson Brooksby）的比賽中上演輸1贏3逆轉挺進八強，距離年度全滿貫還差3勝。約克維奇賽後表示，自己深深地被費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）激勵：「他們兩人毫無疑問地激勵了我，成就了現在的我。」

兩大巨星「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）相繼因傷宣布退賽，三巨頭中僅剩下約克維奇參加本屆美網。目前3人都各自拿下過20座大滿貫冠軍，而球王今年先後橫掃澳網、法網和溫網封王，若能再拿下美網冠軍，將成為繼1969年的拉沃（Rod Laver）以來，史上第二位締造年度大滿貫紀錄的男子選手。

約克維奇提到，費納兩人都不只一次差點完成年度大滿貫，尤其是費德勒在2004、2006、2007年賽季拿下3座大滿貫，最終卻都沒能在法網登頂。而納達爾澤在2010年奪下法網、溫網、美網3座大滿貫冠軍，但年初的澳網卻在八強敗給當時四巨頭之一的英國名將穆雷（Andy Murray），無緣完成年度大滿貫。

約克維奇說：「他們兩人在巡迴賽中的統治地位，毫無疑問激勵了我，成就了現在的約克維奇。」而球王在今年以前，也曾於2011年、2015年拿過3座大滿貫，不過皆在法網碰壁，敗給兩位瑞士好手費德勒和瓦林卡（Stan　Wawrinka）。

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