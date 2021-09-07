美網／15連勝氣勢旺 澤瑞夫晉八強威脅約克維奇年度大滿貫

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）延續奧運、辛辛那提大師賽15連勝氣勢，狂轟17季Ace球，以6：4、6：4、7：6力克義大利新星辛納（Jannik Sinner），挺進美網男單八強，強勢衝擊塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）的年度大滿貫之路。

去年法網十六強戰同樣上演澤瑞夫對決辛納的戲碼，當時澤瑞夫力戰4盤落敗，不過今年美網他復仇成功，前兩盤一路壓制年僅20歲的對手，並在第3盤5度救回盤末點，賽後他說：「我前2盤都打得很好，不過第3盤陷入亂流，讓比賽變得非常艱難，很高興最後還是直落3贏球。」澤瑞夫也期許自己成為繼2012年英國名將穆雷（Andy Murray）後，成為史上第二位接連贏得奧運金牌、美網冠軍的男子選手。

澤瑞夫去年雖在美網決賽敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），屈居亞軍，卻已被視為網壇「三巨頭」接班人。這位198公分的日耳曼長人近況甚佳，先是在東奧四強擊敗世界球王約克維奇最後奪金，之後又在辛辛那提大師賽奪冠，近期累積15連勝，儼然成為約克維奇年度大滿貫路上的最大威脅。而他下一戰的對手為世界排名46的南非黑馬哈里斯（Lloyd Harris）。