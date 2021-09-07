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美網／先丟1盤再倒追3盤 約克維奇晉級男單8強
塞爾維亞的世界球王約克維奇今天在美國網球公開賽遭遇亂流，但最後順利晉級男單8強，再贏3場比賽就能成為52年來首位在單一球季內集滿4大滿貫賽單打冠軍的男子選手。
男單世界排名第1的約克維奇（Novak Djokovic）今天先丟1盤再倒追3盤，終場以1比6、6比3、6比2、6比2淘汰世界排名99的美國選手布魯克斯比（Jenson Brooksby）。
約克維奇接下來將與大會第6種子的義大利選手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）捉對廝殺，重演7月溫布頓網賽男單決賽戲碼。
約克維奇說：「很令人興奮。他（貝雷蒂尼）熱愛大舞台，發球和整體比賽表現強勢。我知道該有何期待，也會試著做出準備，希望能有好的結果。」
34歲的約克維奇有望成為繼澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）於1969年橫掃4大滿貫賽以來，於同一年度拿下4大滿貫賽單打冠軍的首位男網選手。
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