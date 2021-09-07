美網／英國18歲小將續寫會外賽驚奇 一路打進女單8強

英國18歲小將拉杜卡努今天在美國網球公開賽以6比2、6比1直落二輕取地主選手羅傑斯，首度打進大滿貫賽單打8強，也是開放年代第3位從會外賽一路闖進美網女單8強的選手。

拉杜卡努（Emma Raducanu）在加拿大出生，父親是羅馬尼亞人，母親是華人。拉杜卡努今年6月才首度參加WTA賽事，又在溫布頓網球錦標賽上演大驚奇首戰大滿貫賽便以黑馬之姿勇闖16強。

拉杜卡努在美網表現更上層樓，前一輪以6比0、6比1順利擊敗西班牙對手托摩（Sara SorribesTormo），今天也只花66分鐘就以直落二解決羅傑斯（Shelby Rogers）。

路透社報導，拉杜卡努在滿座的艾許球場（ArthurAshe Stadium）對見證她驚奇演出的歡呼群眾說：「在你們大家面前比賽感覺真是太棒了，薛爾比（羅傑斯名）是很棒的對手…她過去一週表現很好，所以我知道這會是一場硬仗。」

28歲的羅傑斯第3輪力克世界排名第1的澳洲好手芭蒂（Ash Barty）拿下生涯最大勝利，今天表現則顯得後繼無力，出現29記非受迫性失誤，拉杜卡努僅14記。羅傑斯坦言她拚盡全力才打敗芭蒂，「我想今天有點顯而易見，有點沒力了」。

拉杜卡努接下來將與瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）爭奪4強門票。大會第11種子班西琪以7比6（14/12）、6比3擊敗去年在法國公開賽封后的波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），晉級8強。

拉杜卡努說：「我感覺我每一場都在進步。我真的很期待看自己在8日能有何表現。」她也讚揚班西琪狀態很好，是很強的球員，「因此我知道我必須準備好迎戰」。