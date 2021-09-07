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謝淑薇美網女雙連3戰直落二 8強門票到手

中央社 / 紐約6日專電
謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲在美網女雙取得8強門票。圖／美聯社
謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲在美網女雙取得8強門票。圖／美聯社

台灣網壇一姊謝淑薇與比利時女將梅騰絲搭檔，今天在美網女雙第3輪輕騎過關，以6比0、6比2擊敗比利時組合米奈恩、范愛特凡珂，連3戰直落二贏球，8強門票到手。

謝淑薇與梅騰絲（Elise Mertens）開賽後勢如破竹，網前截擊頻頻得手，連破對手3個發球局。第6局兩人取得3個盤末點後，梅騰絲發出愛司球，以6比0拿下首盤。

第2盤前4局雙方互保發球局，第5局戰況激烈，謝淑薇與梅騰絲6度嘗試破發失敗，直到第7個破發點才靠謝淑薇截擊得手拿下。兩人第7局再度破發，取得5比2領先，賽局大勢底定。

第8局謝淑薇發球，3個賽末點雖錯過2個，最後仍逼對手回球出界，成功保發並拿下比賽。

此役歷時56分鐘，謝淑薇與梅騰絲一發得分率達92%，遠勝米奈恩（Greet Minnen）與范愛特凡珂（Alison Van Uytvanck）的53%；非受迫性失誤僅9個，比對手少10個。

美中不足之處是兩人全場取得15個破發點，成功率僅33%。

35歲的謝淑薇世界女子雙打排名第2，7月與梅騰絲在溫布頓網球錦標賽奪冠，兩人高居本屆美國網球公開賽女雙頭號種子。前3輪兩人一盤未失，3度賞給對手鴨蛋，總共只失掉8局，尋求搭檔第2座金盃的過程尚未遭遇太大威脅。

謝淑薇本屆美網女單止步第2輪；女雙闖進8強追平2013年締造的生涯次佳紀錄，下一步要挑戰2012年闖進4強的最佳紀錄。

另一方面，台灣17歲小將楊亞依闖進美網青少年組女單會內賽，今天首輪以4比6、6比7（7比9）不敵克羅埃西亞的馬欽科（Petra Marcinko），遭淘汰出局。

美網

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