美網／因「粉紅色袋子」遭罰款 美國黑馬酸：今年票房應該不好
網球選手在場上有時會因不符合運動精神遭罰款，例如摔拍、拖延比賽、罵髒話等，不過今天世界排名24的地主好手奧普卡（Reilly Opelka）卻因粉紅色袋子被罰款1萬美元（約27.8萬台幣），讓他嘲諷地說「很可笑」。
奧普卡手提的粉紅色袋子上印有某畫廊的名字，被官方認定是「使用未經批准的裝備」，而且袋子上的標誌太大。
對此奧普卡回應，自己到場上的任務是贏球，而不是每次都得在上場前測量袋子上的標誌大小。「這真的是笑話，我除了贏球，根本就不該擔心其他事情，但主審卻說我得先確認袋子LOGO的大小，這真的不是我該做的事。」他還自嘲地說：「我砸拍沒被罰半毛錢，這次倒是因為粉紅袋子被罰，真的很可笑。」
奧普卡更諷刺美網官方「死要錢」，他說：「我想美網今年票應該賣得不好吧，所以就因為一個粉紅袋子罰了1萬美元。」他明天將與世界排名46的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）爭奪男單八強門票。
US Open ticket sales must be strugglin this year 🙄 10k for a pink bag, at least it looked fly 💸👛 #Corporate https://t.co/Fj1aoFSCtL pic.twitter.com/yDXOxhOLX3— Reilly Opelka (@ReillyOpelka) September 3, 2021
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