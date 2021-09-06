快訊

911關鍵一刻！ 他當眾對布希耳語「有人正在攻擊美國」

美網／因「粉紅色袋子」遭罰款 美國黑馬酸：今年票房應該不好

聯合新聞網 / 綜合報導
美國好手奧普卡因粉紅色袋子遭罰款1萬美元，令他十分不滿。 法新社
美國好手奧普卡因粉紅色袋子遭罰款1萬美元，令他十分不滿。 法新社

網球選手在場上有時會因不符合運動精神遭罰款，例如摔拍、拖延比賽、罵髒話等，不過今天世界排名24的地主好手奧普卡（Reilly Opelka）卻因粉紅色袋子被罰款1萬美元（約27.8萬台幣），讓他嘲諷地說「很可笑」。

奧普卡手提的粉紅色袋子上印有某畫廊的名字，被官方認定是「使用未經批准的裝備」，而且袋子上的標誌太大。

對此奧普卡回應，自己到場上的任務是贏球，而不是每次都得在上場前測量袋子上的標誌大小。「這真的是笑話，我除了贏球，根本就不該擔心其他事情，但主審卻說我得先確認袋子LOGO的大小，這真的不是我該做的事。」他還自嘲地說：「我砸拍沒被罰半毛錢，這次倒是因為粉紅袋子被罰，真的很可笑。」

奧普卡更諷刺美網官方「死要錢」，他說：「我想美網今年票應該賣得不好吧，所以就因為一個粉紅袋子罰了1萬美元。」他明天將與世界排名46的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）爭奪男單八強門票。

美網

相關新聞

美網／連兩戰5盤逆轉 18歲西班牙小將闖8強寫最年輕紀錄

前一輪爆冷擊敗希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），西班牙18歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alc...

美網／波蘭天才少女再闖大滿貫十六強 創今年女單紀錄

美網女單三十二強戰，波蘭天才少女斯威雅蒂（Iga Swiatek）與愛沙尼亞28種子康塔薇特（Anett Kontaveit）大戰3盤，最終由斯威雅蒂獲勝，生涯首度闖進美網十六強，也成為今年唯一能在四大滿貫都闖進十六強的女將，他興奮地說：「我對於這項紀錄引以為傲。」

美網／因「粉紅色袋子」遭罰款 美國黑馬酸：今年票房應該不好

網球選手在場上有時會因不符合運動精神遭罰款，例如摔拍、拖延比賽、罵髒話等，不過今天世界排名24的地主好手奧普卡（Reilly Opelka）卻因粉紅色袋子被罰款1萬美元（約27.8萬台幣），讓他嘲諷地說「很可笑」。

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

兩度摘下大滿貫的西班牙好手蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），今年美網仍沒突破，今天第四輪和今年法網包下雙冠的...

美網／4戰一盤未失！梅德維夫闖8強 力拚生涯首座大滿貫冠軍

美國網球公開賽男單第2種子梅德維夫今天連下3盤，擊敗24種子伊凡斯，續朝生涯首座大滿貫冠軍邁進，8強賽將遭遇本屆最大黑馬...

美網／會外賽到8強 荷蘭好手退阿根廷小巨人寫歷史

世界排名117的荷蘭選手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），今年美網讓全球網球迷認識自己，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。