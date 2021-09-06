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美網／4戰一盤未失！梅德維夫闖8強 力拚生涯首座大滿貫冠軍

中央社 / 紐約5日綜合外電報導
俄羅斯名將梅德維夫近5場大滿貫第4度挺進到最後8強。 法新社
俄羅斯名將梅德維夫近5場大滿貫第4度挺進到最後8強。 法新社

美國網球公開賽男單第2種子梅德維夫今天連下3盤，擊敗24種子伊凡斯，續朝生涯首座大滿貫冠軍邁進，8強賽將遭遇本屆最大黑馬、荷蘭會外賽選手范德贊德舒爾普。

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）此役以6比3、6比4、6比3擊敗英國的伊凡斯（Daniel Evans），在他近5場大滿貫賽事中第4度挺進到最後8強。

梅德維夫在本季首場大滿貫澳洲公開賽決賽中，敗給塞爾維亞籍世界球王約克維奇（Novak Djokovic）；2019年的美網決賽則是不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。但他本屆美網進行至今，4場比賽一盤未失。

梅德維夫說：「我現在只想再度打進決賽，留下另一個回憶，希望這次會創造比較好的回憶。」

伊凡斯賽後表示，體育賽事有分等級，而梅德維夫今天打出有別與自己等級的比賽。

下一戰，梅德維夫將對上世界排名117的荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp）。范德贊德舒爾普今天在另一場16強賽中鏖戰4小時20分鐘，最後以6比3、6比4、5比7、5比7、6比1擊敗第11種子，阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

范德贊德舒爾普從會外賽打起，一路過關斬將來到8強，追平美網紀錄。過去，1999年的法國選手艾斯庫德（Nicolas Escude）、2008年的盧森堡選手穆勒（Gilles Muller）都曾從美網會外賽一路闖進8強。

這次美網打進男單16強的選手中，僅9人為種子選手，是2013年溫布頓網球賽的9人、2005年美網的8人以來，最少的一次。

美網

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