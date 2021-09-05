美網／波蘭天才少女再闖大滿貫十六強 創今年女單紀錄

美網女單三十二強戰，波蘭天才少女斯威雅蒂（Iga Swiatek）與愛沙尼亞28種子康塔薇特（Anett Kontaveit）大戰3盤，最終由斯威雅蒂獲勝，生涯首度闖進美網十六強，也成為今年唯一能在四大滿貫都闖進十六強的女將，她興奮地說：「我對於這項紀錄引以為傲。」

一開賽斯威雅蒂展現底線抽球本領，兩度破掉對手發球局拿下首盤。取得聽牌優勢後，斯威雅蒂失誤反而增多，雙方形成互破大戰，康塔薇特在關鍵第10局再度破發成功，以6：4扳平戰局。進入決勝盤，斯威雅蒂找回狀態，不僅失誤減少，嘗試調動對手也收到效果，在第3、9局兩度破發，最終花了2小時17分，以6：3、4：6、6：3取得16強門票。

斯威雅蒂在去年法網拿下女單冠軍，也讓她的世界排名衝進前20，今年仍保持良好狀態，除創下個人在美網的最佳成績，她在今年的四大滿貫賽都能闖進十六強，是女單第一人，就連當今球后芭蒂（Ashleigh Barty）在法網都止步第2輪、稍早也輸球無緣晉級十六強。

「我對於這項紀錄引以為傲。」賽後這位年僅20歲的波蘭新星斯威雅蒂歸功於她的團隊，她說：「今年因為完全沒有受傷勢困擾我才能達到這樣的成績，這一切都要歸功於我的團隊，雖然我很滿意自己的穩定性，但如果沒有他們，我絕對做不到。」