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美網／意外輸18歲小將 大坂直美為摔拍與失控舉動致歉

中央社 / 紐約3日綜合外電報導
大坂直美比賽中情緒失控忍不住摔拍、還將球打向觀眾席，賽後因此致歉。 美聯社
大坂直美比賽中情緒失控忍不住摔拍、還將球打向觀眾席，賽後因此致歉。 美聯社

日本好手大坂直美今天在美國網球公開賽女單第3輪爆冷敗給加拿大18歲小將費南德茲，賽後為自己忍不住摔拍、將球打向觀眾席致歉，並拭淚表示她會休息一陣子，暫時不再參賽。

大坂直美今年稍早以心理健康因素為由，退出法國網球公開賽，並透露自己多年來飽受憂鬱症所苦。大坂直美之後就沒參加大滿貫賽，直到回到美網尋求衛冕。

大坂直美今天對上費南德茲（Leylah Fernandez）表現不如預期，第2盤「搶七」局中，罕見兩度摔拍發洩情緒。費南德茲打出一連串精彩好球，一口氣連拿5分。

大坂直美當時沒被警告或違規，一語不發離開球場，到了第3盤一開始又被破發，甚至把球打向觀眾席，被主審警告。

路透社報導，大坂直美賽後告訴媒體，她當時控制不了自己的情緒。

她表示：「我真的很抱歉。我不知道原因，我當時告訴自己要冷靜，但我感覺也許情緒到了沸點。」

她說：「通常我覺得自己喜歡各種挑戰，但最近覺得事情不順我意時，感覺會非常焦慮，我想大家可以感覺到這點，我真的不知道為何會發生現在這樣的情況。」

她還說：「大家可能會發現，我有點像小孩子。」

大坂直美在賽後記者會上忍不住落淚，她壓下帽舌稍微遮住淚眼。她說：「我覺得我現在有點想弄清楚我想做什麼。老實說我不知道我何時會打下一場網賽。我想我會休息一陣子。」

左手持拍的費南德茲以5比7、7比6（7/2）、6比4擊敗兩屆美網冠軍大坂直美，搶下第4輪門票。稍早同樣18歲的西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也大爆冷門，在5盤大戰中擊敗今年法國公開賽亞軍、希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

加拿大18歲小將費南德茲擊敗大坂直美後興奮握拳。 路透社
加拿大18歲小將費南德茲擊敗大坂直美後興奮握拳。 路透社

法新社報導，費南德茲說：「老實說，艾卡拉茲的比賽激勵了我，讓我有動力跟進。我看了他的比賽，觀察他贏球的方式，然後告訴自己『我接下來也要這樣做』。」

費南德茲確實有了突破性演出，生涯首度闖進大滿貫賽單打第4輪。她將在6日過19歲生日，父親是厄瓜多人，母親是菲律賓裔加拿大人。

費南德茲3月曾在墨西哥蒙特雷（Monterrey）網賽贏得生涯首座WTA單打冠軍。她今天拍落女單世界排名第3的大坂直美，艾卡拉茲也擒伏男單世界排名第3的西西帕斯，兩人都是第一次打敗排名前3好手，成為今天網壇話題人物。

美網

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