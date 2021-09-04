美網／大坂直美爆冷出局淚灑記者會：暫時不再參賽

日本好手大坂直美今天在美國網球公開賽女單第3輪爆冷出局，賽後在記者會上拭淚表示，她會無限期休息，暫時不再參賽。

法新社報導，大坂直美在記者會上說：「老實說我不知道我何時會打下一場網賽。」

「現在就算贏球也不覺得開心，反而有鬆了一口氣的感覺；輸球則是會非常難過，我認為這並不正常」，大阪直美拭淚表示：「我想我會休息一陣子。」

大坂直美沉默了一會兒後苦笑比讚，然後戴上口罩起身離席，結束受訪。

大坂直美稍早敗給加拿大18歲選手費南德茲（Leylah Fernandez），無緣衛冕美網。

費南德茲以5比7、7比6（7/2）、6比4擊敗大坂直美後，第4輪對手將是德國好手柯貝（AngeliqueKerber）。