美網／苦戰三盤遭加拿大小將逆轉 大坂直美無緣衛冕

美國網球公開賽女單賽事今天大爆冷門，加拿大18歲選手費南德茲（Leylah Fernandez）以5比7、7比6（7/2）、6比4成績逆轉擊敗尋求衛冕的日本名將大坂直美，晉級第4輪。

大會第3種子、曾4度拿下大滿貫賽冠軍的大坂直美爆冷輸球，讓左手持拍的費南德茲挺進16強。

費南德茲接下來將出戰大會第16種子德國好手柯波兒（Angelique Kerber）。

前世界球后柯波兒以5比7、6比2、6比3擒伏地主好手史蒂芬斯（Sloane Stephens），搶下第4輪門票。