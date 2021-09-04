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美網／苦戰三盤遭加拿大小將逆轉 大坂直美無緣衛冕

中央社 / 紐約3日綜合外電報導
大坂直美慘遭逆轉無緣衛冕美網。 路透社
大坂直美慘遭逆轉無緣衛冕美網。 路透社

美國網球公開賽女單賽事今天大爆冷門，加拿大18歲選手費南德茲（Leylah Fernandez）以5比7、7比6（7/2）、6比4成績逆轉擊敗尋求衛冕的日本名將大坂直美，晉級第4輪。

大會第3種子、曾4度拿下大滿貫賽冠軍的大坂直美爆冷輸球，讓左手持拍的費南德茲挺進16強。

費南德茲接下來將出戰大會第16種子德國好手柯波兒（Angelique Kerber）。

前世界球后柯波兒以5比7、6比2、6比3擒伏地主好手史蒂芬斯（Sloane Stephens），搶下第4輪門票。

加拿大18歲選手費南德茲爆冷擊敗尋求衛冕的日本名將大坂直美，賽後高舉雙手慶賀。 法新社
加拿大18歲選手費南德茲爆冷擊敗尋求衛冕的日本名將大坂直美，賽後高舉雙手慶賀。 法新社

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