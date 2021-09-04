美網／爆冷擊敗贏西西帕斯 西班牙18歲小將寫紀錄

西班牙18歲小將艾卡拉茲今天在5盤大戰中爆冷擊敗大會第3種子希臘好手西西帕斯，成為32年來闖進美國網球公開賽男單第4輪最年輕選手。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）費時4小時7分鐘，終場6比3、4比6、7比6（7/2）、0比6、7比6（7/5）擊敗今年法國公開賽亞軍西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），生涯首度打進大滿貫賽單打16強，粉碎西西帕斯首闖美網4輪希望。

法新社報導，艾卡拉茲是自華裔美籍名將張德培1989年以17歲之齡晉級以來，打進美網男單第4輪最年輕選手，也是自烏克蘭選手梅德維夫（Andrei Medvedev）1992年法網晉級以來，挺進大滿貫賽男單第4輪最年輕球員。

艾卡拉茲說：「真是不可思議，對我來說感覺難以置信。這場勝利對我意義重大，可說是我生涯最佳表現、最大勝仗。」

他還說：「打敗西西帕斯是美夢成真，能在這裡獲勝對我而言更是別具意義。」

艾卡拉茲成為自1973年啟用世界排名制度以來，在美網打贏排名前3的最年輕男子選手，營求當下倒地掩面不敢相信。 美聯社

艾卡拉茲成為自1973年啟用世界排名制度以來，在美網打贏排名前3的最年輕男子選手，也是繼加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）2017年在蒙特婁擊敗當時世界排名第2的西班牙猛將納達爾（RafaelNadal）後，在ATP賽事有此表現的最年輕選手。

目前世界排名55的艾卡拉茲下一場將迎戰排名141的德國選手古威奇次克（Peter Gojowczyk）。從會外賽打進來的古威奇次克以3比6、6比3、6比1、6比4淘汰瑞士對手拉克索寧（Henri Laaksonen），搶下第4輪門票。

艾卡拉茲7月剛在克羅埃西亞的烏馬格（Umag）網賽拿下個人首座ATP單打冠軍，成為自日本好手錦織圭2008年以18歲之齡在狄爾萊海灘（Delray Beach）網賽封王以來，最年輕的ATP巡迴賽冠軍得主。

據報導，被視為納達爾接班人的艾卡拉茲今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）獲得觀眾支持，在對西西帕斯轟出33記致勝球時引爆歡呼聲。他說：「若無這些觀眾，我不可能贏得比賽。我第4盤一開始落後，因此感謝大家讓我有動力拚戰第5盤。」

西西帕斯表示：「這是那種感覺自己掌控戰局但發展不如所願的比賽之一。」他也坦言「有點難受」，同時讚揚對手表現，「老實說，我從沒看過有人在第5盤打得這麼好」。

第3盤「搶七」1比4落後時，西西帕斯因違規接受場邊指導而被警告，之後出現雙發失誤。3分過後，艾卡拉茲打出反拍致勝球拿下這盤。

西西帕斯隨後去上廁所，引來球迷噓聲，但他這次很快就回到場上，僅花了約5分鐘。西西帕斯之後和上一場一樣讓對手在第4盤吞蛋，逼入第5盤。西西帕斯今年在美網因為上廁所時間較長引發爭議，曾因「休息」長達8分鐘而被噓，懷疑他以上廁所為由喊暫停是在搞小動作。