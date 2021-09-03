美網／女單失利沒關係！ 謝淑薇將於13日重返女雙球后

台灣好手謝淑薇昨（2日）於女子單打雖不敵西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），然而在稍晚的女子雙打項目與梅騰絲（Elise Mertens）並肩輕取俄國凱林絲卡雅（Anna Kalinskaya ）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）組合，隨著2位捷克選手爆冷輸球，在13日的積分結算後，謝淑薇確定將重返球后寶座。

單日二連戰的謝淑薇在女單項目落敗後毫不氣餒，繼續備戰幾個小時後的女雙賽事，她與梅騰絲僅花43分鐘就以6：0、6：0擊敗俄羅斯卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）組合，輕鬆進入32強。

反觀於法網女雙封后的卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），分別暫居世界排名第3及第4的兩人首輪就以直落二輸球，積分排名上已經對謝淑薇不構成威脅，而在美網賽事結束後，她將超越現任搭檔梅騰絲，成為女雙世界球后。