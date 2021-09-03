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美網／東奧金牌澤瑞夫、球后芭蒂 雙雙晉級第3輪

中央社 / 紐約2日綜合外電報導
剛拿下東奧金牌的澤瑞夫挺進美網第三輪。 美聯社
剛拿下東奧金牌的澤瑞夫挺進美網第三輪。 美聯社

東京奧運網球男單金牌得主澤瑞夫與女單世界第一的芭蒂，今天分別在美國網球公開賽闖進第3輪。與此同時，美網舉辦城市紐約仍在努力從奪命風暴與瞬間洪水的侵襲中恢復正常。

颶風艾達（Ida）餘威驚人，1日晚間導致紐約地鐵淹水、道路變成小河。紐約市罕見宣布緊急狀態。

國家網球中心（National Tennis Center）附近街道四處可見被棄置的車輛，許多公路遭到封閉，艾許球場（Arthur Ashe Stadium）的觀眾席因此比平常空曠許多。

澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty）今天在艾許球場，以6比1、7比5擊敗丹麥小將陶森（Clara Tauson）；第4種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）也在這座球場以6比1、6比0、6比3，痛宰西班牙選手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。

澤瑞夫是去年美網亞軍得主，兩週前剛在辛辛那提網賽封王。今天他以22分鐘拿下首盤，再用23分鐘拿下第二盤，最終共花了74分鐘奪勝。

澳洲球后芭蒂。 美聯社
澳洲球后芭蒂。 美聯社

拿下今年溫網女單冠軍的芭蒂，正試圖在美網收下生涯第3座大滿貫賽冠軍，今天她花了90分鐘直落二晉級。

芭蒂下一戰將對上美國女將羅傑斯（ShelbyRogers）或羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）的勝方。

美網

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