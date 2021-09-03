美網／謝淑薇談笑用兵 女雙直落二過頭關

台灣網壇一姊謝淑薇美網單打止步第2輪，與比利時女將梅丹斯搭檔的雙打則有好的開始。兩人今天談笑用兵，僅43分鐘就以兩個6比0輕鬆擊敗對手，順利挺進次輪。

世界女子雙打排名第2的謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）7月在溫布頓網球錦標賽奪冠，高居本屆美國網球公開賽女雙頭號種子，首輪迎戰俄羅斯的卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）與哈薩克的普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

謝淑薇與梅丹斯開賽後展現絕佳默契，底線抽球與網前截擊得心應手，防守也近乎滴水不漏，首盤3度破發、發球局全數保住，僅18分鐘就以6比0拿下。

第2盤兩人延續秋風掃落葉氣勢，連破3個發球局，不讓對手有太多反撲機會。第6局出現賽末點，梅丹斯以一記愛司球結束比賽，謝淑薇笑容滿面擺出五體投地的姿勢。

這場比賽歷時43分鐘，謝淑薇與梅丹斯全場一發、二發得分率分別達84%、69%，遙遙領先對手；致勝球19個，遠勝對手的3個；非受迫性失誤僅6個，比對手少12個。

謝淑薇因捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）懷孕，今年賽季雙打改與梅丹斯聯手。兩人溫網奪冠後，8月在美國辛辛那提大師賽女雙止步第2輪，將在美網尋求搭檔第2座金盃。

35歲的謝淑薇去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而未參加美網，今年照例單、雙打都有賽事，今天因賽程安排一日兩戰。

謝淑薇今天稍早在美網女單第2輪遭遇西班牙好手托摩（Sara Sorribes Tormo），全場失誤偏多、7度被破發，終場1比6、3比6敗陣，生涯第5度止步美網64強，未能改寫個人美網最佳紀錄。