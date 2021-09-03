美網／謝淑薇不敵托摩 單打止步第2輪

中央社 / 紐約2日專電
我國「一姊」謝淑薇，美網第4日面臨單日兩戰考驗。 路透
我國「一姊」謝淑薇，美網第4日面臨單日兩戰考驗。 路透

台灣網壇一姊謝淑薇美網單打挺進第2輪，今天遭西班牙女將托摩壓制，全場7度被破發，終場1比6、3比6敗陣，生涯第5度止步美網64強，未能改寫個人美網最佳紀錄。

世界女單排名第81的謝淑薇本屆美國網球公開賽單打首輪輕鬆過關，次輪遭遇7月在東京奧運擊敗現任球后巴蒂（Ashleigh Barty）、世界排名第41的托摩（Sara Sorribes Tormo），開賽不久就陷入苦戰。

面對球質渾重的托摩，謝淑薇失誤偏多，首盤前兩個發球局都未能保住，陷入0比4落後。老練的她隨後改變策略，拉開抽球角度並積極上網壓迫，第5局連下4分，成功破發。

首盤末尾戰況膠著，第6局謝淑薇雖救回4個破發點，歷經一番拉鋸後仍丟掉發球局；第7局謝淑薇曾逼出破發點，最終未能拿下，以1比6丟掉首盤。

進入第2盤，謝淑薇持續用靈活打法與托摩周旋，陷入互破大戰。第7局謝淑薇力守城池，保住全場唯一一個發球局。但她最終無力翻盤，第9局面臨首個賽末點就回球掛網，3比6再丟一盤。

謝淑薇遭托摩強力球風壓制，全場出現41個非受迫性失誤，比托摩多25個；一發得分率僅34%，遠低於托摩的61%，都是敗陣關鍵因素。

這是謝淑薇繼2008、2013、2018、2019年後，生涯第5度止步美網女單第2輪。

謝淑薇今天單、雙打都有賽事。雙打方面，世界排名第2的謝淑薇與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）繼7月溫布頓網球錦標賽奪冠後再度攜手，名列賽會頭號種子，首輪將遭遇俄羅斯的卡琳斯卡婭（AnnaKalinskaya）與哈薩克的普汀塞娃（YuliaPutintseva）。

美網

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