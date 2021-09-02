美網／被颶風尾掃到 室內球場出現大雨奇觀被迫停賽

颶風艾達「颶風尾」帶來驚人雨量，讓美國網球公開賽即便在有屋頂的路易阿姆斯壯球場進行，仍因漏雨而暫停男單次輪賽事，成為美網史上中止比賽最離奇的原因之一。

苦主是南非名將安德森（Kevin Anderson）和大會第11種子、阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

颶風艾達（Hurricane Ida）帶來的強風豪雨，讓2018年裝上可開闔屋頂的美網第二球場路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）也稀哩嘩啦下起雨來。

法新社報導，球場最後開始積水，與其說是網球用地，如今更像100公尺自由式泳賽場地。

美國網球協會（US Tennis Association）隨後宣布暫停比賽，改至艾許球場（Arthur Ashe Stadium）進行，史瓦茲曼最後以7比6（7/4）、6比3、6比4勝出。

安排於路易阿姆斯壯球場舉行的另一場比賽，女單第6種子、德國好手柯貝（Angelique Kerber）對上烏克蘭選手加里寧娜（Anhelina Kalinina）的比賽已被移到明天進行。