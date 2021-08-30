美網／大坂直美試圖擺脫心魔 爭取第3座女單金盃

大坂直美今天將展開尋求4年內第3座美網金盃征戰之旅，試圖把迄今的紛紛擾擾甩在身後，奪下2021年第2座大滿貫賽冠軍。

大坂直美2018年在美國公開賽決賽擊敗女網超級巨星小威廉絲（Serena Williams）一戰成名。她2月在澳洲網球公開賽決賽擊敗美國選手布雷迪（Jen Brady），拿下生涯第4座大滿貫賽冠軍，2021年原本有不錯的開頭。

殊不知自此急轉直下，她先是因為缺席賽後記者會被罰款，之後退出法網。

大坂直美表示，她認為賽後記者會有害她的心理健康。她之後沒參加溫布頓網球錦標賽，並在東京奧運站上聖火台點火，經歷如魔法般的一刻後，在奧運女單第3輪意外落馬。

雖然她這個月在辛辛那提網賽同樣於第3輪出局，但大坂直美表示，對於將在法拉盛草地公園（FlushingMeadows）金恩夫人國家網球中心（Billie Jean KingNational Tennis Center）面對美網的高壓氣氛，她對自己的表現「感到頗為滿意」。

大坂直美今天第一戰將對決捷克選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。她在社群網站上發文說，她想要開始享受這些成就，把負面想法都拋開。

她寫道：「最近我開始自問，為什麼我會有這些感覺，然後我了解到原因之一是，我內心認為自己永遠不夠好。我從未告訴過自己，我做得很好，我只知道告訴自己，我爛透了，或是我可以做得更好。」

她說：「看到世界上發生的這一切事情，我感覺如果我早上還能醒來，就已經贏了。生活是妳自己的，不該用別人的標準去判斷妳自己的價值。」

她表示：「我知道我已經盡力了，如果這對某些人來說還是不夠好，那我道歉，但我不要再讓這些期望成為我的負擔。」

大坂直美知道，經歷去年無觀眾的賽事後，她需要適應今年的美網，要適應艾許球場（Arthur AsheStadium）的2萬3771觀眾席將迎回球迷。

美網將恢復觀眾入場，主辦方上週宣布，入場者都必須提供接種至少一劑疫苗的證明。