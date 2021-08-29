美網／約克維奇尋求年度全滿貫 並超車費德勒大滿貫冠軍

美國網球公開賽明天開打，世界球王約克維奇將尋求成為52年來首位完成年度全滿貫及拿下最多大滿貫頭銜的男網選手，日本女網名將大坂直美則尋求衛冕冠軍及奪得第3座美網金盃。

法新社報導，自從澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）1969年完成男網年度全滿貫後，至今無人再寫紀錄。來自塞爾維亞的約克維奇（Novak Djokovic）面對能在歷史留名的機會，更有動力在年度最後一場大滿貫賽全力拚搏，為今年氣勢如虹的表現畫下完美句點。約克維奇說：「我知道眼前出現的機會有多大。我有很強動力想打出最佳表現。（能留下歷史紀錄）給我很大的鼓舞和激勵，這點毋庸置疑。」

過去幾年曾贏得美國網球公開賽（US Open）男單冠軍的好手中的5位，包括瑞士名將費德勒（RogerFederer）和瓦文卡（Stan Wawrinka）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）、來自阿根廷的迪爾波卓（JuanMartin del Potro）和去年奪冠的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），本屆美網全都因傷缺賽。

這使得約克維奇若要奪得創紀錄的生涯第21座大滿貫賽獎盃，主要障礙將來自幾位20多歲力拼個人生涯首個大滿貫賽頭銜的明日之星，包括排名第2種子的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）、來自希臘的第3種子選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），以及才剛在東京奧運摘金、名列大會第4種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

34歲的約克維奇在今年前3場大滿貫賽所向披靡，在澳洲網球公開賽（Australian Open）決賽擊敗梅迪維夫，在法國網球公開賽（French Open）決賽打敗西西帕斯，在溫布頓（Wimbledon）決賽則擊敗義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

和約克維奇及費德勒並列20座男網大滿貫獎盃紀錄保持人的納達爾表示，約克維奇今年的成績驚人，「我絕對相信他能做到（拿下年度全滿貫）」。「他已經贏了（今年）3個大滿貫賽，…又將在他很可能最擅長的硬地比賽，為何不能？」

前年美網亞軍得主且才剛在多倫多（Toronto）暖身賽奪冠的梅迪維夫，也認為約克維奇顯然是最可能贏家。「壓力在他身上。但我想他享受這點。」

女網部分，23歲的大坂直美（Naomi Osaka）本屆美網能否找回前2次摘冠時稱霸到決賽的良好狀態，則是未知數。她這回頭號對手是目前世界球后、名列第一種子的澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）。

大坂直美今年法網只打了一場比賽，就因拒絕出席記者會而遭到罰款後退賽。她隨後也缺席溫布頓，但她參加東京奧運並在開幕式上點燃聖火，卻在第3輪爆冷出局。此後直到美網開打前，她只打了2場比賽。

世界排名第3的大坂直美表示：「我知道我出賽不多，但我其實對自己目前狀態感到相當滿意，…我感到很有自信。我當然不是說我會在這裡表現絕佳。我是一次只顧好一場比賽的那種人，希望能贏到最後。」

25歲的巴蒂目前已連續83週名列世界第一，她在今年溫布頓和美網暖身賽辛辛那提大師賽（CincinnatiMasters）都摘冠，今年頭銜還包括邁阿密、墨爾本和斯圖加特（Stuttgart）網球賽冠軍，儼然以最佳狀態來到美網賽場法拉盛草地公園（Flushing Meadows）。

擁有法網和溫網各一座冠軍獎盃的巴蒂表示：「我感覺狀態良好且準備好了。…今年無疑是我重要的一年，但還剩一小段路要完成。」