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美網／大坂直美反種族歧視 日本外祖父母引以為傲

中央社 / 東京13日綜合外電報導
大坂直美。 歐新社
大坂直美。 歐新社

日本女網選手大坂直美今天在美網公開賽2度封后，但這次不同的是，她每場比賽都戴上反種族歧視的口罩，獲得不少民眾、球迷等人讚許，連遠在日本的外祖父母，都表示以她為傲。

大坂直美今天在美國網球公開賽女單決賽迎戰白俄羅斯女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），1比6丟掉首盤後，第2盤以6比3扳回一城，決勝盤乘勝追擊再以6比3氣走艾薩蘭卡，第2度在美網封后。

美網公開賽的每場賽事，大坂都戴上寫有因暴力犧牲的黑人被害人姓名口罩登場。她在第1輪賽事後說，到冠軍賽共準備7種口罩。

大坂說，「我雖然對網球界以外的事情了解不深，但希望自己的行動能成為大家討論的契機」。

大坂這種以行動反對種族歧視的作為，贏得不少讚許。日本TBS電視台報導，一名美國紐約市民說，美國如何對待黑人，也是大坂直美自身經驗的一部分，用這樣的方式高調引發關注，真是非常棒的事。

另一名紐約市民說，這是往前邁進一步，大坂直美的行為非常棒，完全支持，但還需要更多人的力量。許多球迷及遭歧視受害人遺屬，都讚許大坂直美反對歧視的作為。

日本The Answer報導，大坂直美在美網公開賽每場比賽都戴上抗議歧視黑人的口罩，積極訴求對社會正義的意識改善，這樣的行為獲不少美國有識之士的支持。

美國紐約州立大學石溪分校教授佛萊明（CrystalMarie Fleming）在推特上說，大坂直美藉由美網公開賽所做的積極行動非常令人感動，這跟勝負無關，已成為強而有力的訊息，但大坂在邊抗議還封后這樣的事實，「是令人不敢置信的刺激」。

日本新聞網（NNN）報導，大坂住在日本北海道根室市的外祖父大坂鐵夫，非常開心大坂能2度在美網公開賽封后。

75歲的大坂鐵夫說，跟妻子一起看轉播，在奪冠瞬間他們都高呼萬歲，也都喜極而泣。至於大坂直美為了抗議種族歧視，每場比賽都戴上寫有被害者姓名的口罩，兩老都以大坂直美為傲。

日本首相安倍晉三今天在推特表示，恭喜大坂直美2度在美網公開賽封后，大坂奮戰到最後沒有放棄，還演出逆轉勝，感謝大坂帶給大家的感動，希望大坂未來愈來愈活躍。

美網

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