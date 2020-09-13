美網／大坂直美強化身心 2度封后走過低潮

日本女網好手大坂直美今天2度在美國網球公開賽封后，其實她今年賽季狀況不佳，教練團找來體能訓練師強化訓練，她自己也花很多時間思考，做好比賽心理建設，走過低潮。

大坂直美今天在美國網球公開賽女單決賽迎戰白俄羅斯女將雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），1-6丟掉首盤後，第2盤以6-3扳回一城，決勝盤乘勝追擊再以6-3氣走雅莎蘭卡，第2度在美網封后。

大坂直美曾於2018年在美國公開賽封后，接著又於2019年在澳洲公開奪得女單冠軍，今天是第3度在四大滿貫賽封后。

日本經濟新聞報導，大坂在頒獎台上表示，自己只能持續努力，雖然今年一開始狀況就不好，但很感謝一直相信她實力的團隊所有成員。

大坂今年賽季從一開始就狀況不佳，1月澳網公開賽在第3輪就被淘汰；之後又碰上如良師般支持她的NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）意外死亡，讓她在心理層面陷入最低潮；然後又因為疫情關係，進入約5個月的中斷期。

從2019年12月起擔任大坂教練的費賽特（WimFissette）說，首先必須要提升大坂的步法；為減少失誤、進入好的得分位置，提升步法有其必要。

因此，曾擔任俄羅斯網球名將莎拉波娃（MariaSharapova）體能訓練師的中村豐也加入大坂團隊，大坂不分平日假日，每天都進行嚴格訓練。

對大坂來說，這段期間也成了她思考很多事的時間，也跟她在美網公開賽常說的「面對比賽心理建設很重要，能保持積極心態就能打出好的比賽」有關，讓她能在碰到危機時愈來愈不會選擇糟糕的位置，也不會亂發脾氣。

大坂心裡考量的事物，甚至包括今年所發生的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。

大坂稍早在跟美網公開賽同場地舉行的WTA西南公開賽（Western & Southern Open）四強賽上，一度以罷賽方式對美警槍擊黑人男性表達不滿。

但在世界女子職業網球協會（WTA）、美國網球協會（USTA）等單位宣布所有賽事停賽一天後，大坂也撤回罷賽。大坂這樣的行動不光是在美國，在整個網球界都被視為善意。

美網公開賽的每場賽事，大坂都戴上寫有因暴力犧牲的黑人被害人姓名口罩登場。她在第1輪賽事後說，到冠軍賽共準備7種口罩。

大坂說，「我雖然對網球界以外的事情了解不深，但希望自己的行動能成為大家討論的契機」。費賽特說，這樣的行動可以給予大坂力量，更進一步成為大坂的動力。