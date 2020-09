美網／不想一小時就收工 大坂直美演出罕見大逆轉奪冠

美國網球公開賽女單上演26年來首見的大逆轉戲碼,「日本小威」大坂直美在第二盤中斷突然甦醒,以1:6、6:3、6:3逆轉雅莎蘭卡(Victoria Azarenka),繼2018年美網、2019年澳網後,拿下生涯第三座大滿貫冠軍。

美網上一次女子選手在丟掉首盤仍能逆轉勝,已是1994年的事,大坂直美首盤早早讓出,次盤一開始又面臨0:2的落後,就在大家都不看好的時候,演出強勢逆轉秀,不僅先以3:3扳平局數,最後連兩盤都逆轉成功。

