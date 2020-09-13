美網／不想一小時就收工 大坂直美演出罕見大逆轉奪冠

美國網球公開賽女單上演26年來首見的大逆轉戲碼，「日本小威」大坂直美在第二盤中斷突然甦醒，以1：6、6：3、6：3逆轉雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），繼2018年美網、2019年澳網後，拿下生涯第三座大滿貫冠軍。

美網上一次女子選手在丟掉首盤仍能逆轉勝，已是1994年的事，大坂直美首盤早早讓出，次盤一開始又面臨0：2的落後，就在大家都不看好的時候，演出強勢逆轉秀，不僅先以3：3扳平局數，最後連兩盤都逆轉成功。

.@naomiosaka made her voice heard on her way to her second #USOpen title ✊🏿 pic.twitter.com/68KGRr4UVS — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

在丟掉首盤、第二盤一開始又被破發後，大阪直美心想：「如果一小時不到就輸掉比賽，那也太丟臉了吧。」她也重整自己的心態，「我必須要盡一切可能，甩掉至這些不好的想法。」

美日混血的大坂直美，對於近期的種族平權運動也十分投入，先前在辛辛那提網賽女單四強一度退賽，今年美網準備了7個黑色口罩，上面印有因種族歧視受害的非裔美人姓名，最終全數用上，大坂直美說：「重點是，要讓大家開始討論這件事。」

雅莎蘭卡同樣挑戰生涯第三座金盃，卻未能如願，她曾在2012、2013年連續拿下澳網冠軍，卻也在這兩年的美網決賽輸給小威廉絲 （Serena Williams），今年第三次挑戰美網失利，31歲的雅莎蘭卡說：「我以為第三次會有幸運，看來我還要再試一次。」