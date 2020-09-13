聽新聞
test
0:00 / 0:00
美網／後來居上 大坂直美第二度封后
美網女單決賽台北時間13日凌晨開打，日本混血女將大坂直美面對前白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），大坂後來居上，以1：6、6：3、6：3，第二度奪下美網后冠。
第一盤，大坂慢熱，雅莎蘭卡展現凌厲球威破了大坂三個發球局，輕鬆以6：1拿下。
第二盤，大坂大舉反攻也破了雅莎蘭卡三個發球局，6：3扳回一城。
決勝盤，大坂持續加壓下，輕鬆拿下冠軍。
大坂封后後，排名升到世界第三。
【中央社紐約12日綜合外電報導】
美國網球公開賽女單決賽今天登場，日本好手大坂直美迎戰白俄羅斯女將雅莎蘭卡，1-6丟掉首盤後，第2盤以6-3扳回一城，決勝盤乘勝追擊再以6-3氣走艾薩蘭卡，第2度在美網封后。
大會第4種子大坂直美（Naomi Osaka）今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）後來居上，花1小時又53分鐘，終場以1-6、6-3和6-3擊退非種子的白俄前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），奪得生涯第3座大滿貫賽后冠。
大坂直美先前曾於2018年在美國公開賽封后，接著又於2019年在澳洲公開奪得女單冠軍。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言