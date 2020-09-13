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美網／後來居上 大坂直美第二度封后

聯合新聞網 / 綜合報導
美網女單賽大坂直美奪冠。 路透社
美網女單賽大坂直美奪冠。 路透社

美網女單決賽台北時間13日凌晨開打，日本混血女將大坂直美面對前白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），大坂後來居上，以1：6、6：3、6：3，第二度奪下美網后冠。

第一盤，大坂慢熱，雅莎蘭卡展現凌厲球威破了大坂三個發球局，輕鬆以6：1拿下。

第二盤，大坂大舉反攻也破了雅莎蘭卡三個發球局，6：3扳回一城。

決勝盤，大坂持續加壓下，輕鬆拿下冠軍。

大坂封后後，排名升到世界第三。

前白俄羅斯球后雅莎蘭卡。 路透社
前白俄羅斯球后雅莎蘭卡。 路透社

【中央社紐約12日綜合外電報導】

美國網球公開賽女單決賽今天登場，日本好手大坂直美迎戰白俄羅斯女將雅莎蘭卡，1-6丟掉首盤後，第2盤以6-3扳回一城，決勝盤乘勝追擊再以6-3氣走艾薩蘭卡，第2度在美網封后。

大會第4種子大坂直美（Naomi Osaka）今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）後來居上，花1小時又53分鐘，終場以1-6、6-3和6-3擊退非種子的白俄前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），奪得生涯第3座大滿貫賽后冠。

大坂直美先前曾於2018年在美國公開賽封后，接著又於2019年在澳洲公開奪得女單冠軍。

美網 大坂直美

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