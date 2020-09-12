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美網／澤瑞夫輸2贏3大逆轉 生涯首闖大滿貫決賽

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
德國男網好手澤瑞夫上演大逆轉，後來居上擊敗西班牙選手巴斯塔，晉級美國公開賽男單決賽。 路透社
德國男網好手澤瑞夫上演大逆轉，後來居上擊敗西班牙選手巴斯塔，晉級美國公開賽男單決賽。 路透社

德國男網好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天先丟2盤後倒趕3盤，後來居上擊敗西班牙選手巴斯塔（Pablo Carreno Busta），晉級美國公開賽男單決賽，也是生涯首次闖進大滿貫男單決賽。

大會第5種子澤瑞夫在艾許球場（Arthur AsheStadium）以3-6、2-6、6-3、6-4、6-3淘汰第20種子卡瑞諾，前後花費3小時又23分鐘。

澤瑞夫希望能成為繼貝克（Boris Becker）1996年在澳洲公開賽封王後，第一位贏得大滿貫賽男單冠軍的德國選手。

他在13日決賽將迎戰俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）或奧地利選手汀恩（Dominic Thiem）。去年美網亞軍梅德維夫和汀恩分別列大會第3和第2種子，兩人稍後將爭奪決賽門票。

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